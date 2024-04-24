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"В парламенте должна быть оппозиция" - На акцию в поддержку незарегистрированной партии "Алга Казахстан" пришел один житель Костаная. Как отреагировали власти?
"В парламенте должна быть оппозиция" - На акцию в поддержку незарегистрированной партии "Алга Казахстан" пришел один житель Костаная. Как отреагировали власти?
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