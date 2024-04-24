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≡ "В парламенте должна быть оппозиция" - На акцию в поддержку незарегистрированной партии "Алга Казахстан" пришел один житель Костаная. Как отреагировали власти?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49055
"В парламенте должна быть оппозиция" - На акцию в поддержку незарегистрированной партии "Алга Казахстан" пришел один житель Костаная. Как отреагировали власти?
Отправлено: 24.04.24 - 15:08
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К ограде департамента юстиции к 12 часам вышел только Амангельды КОКУШЕВ. Он не разворачивал плакаты. Однако к 12 часам на место приехали представители полиции, акимата и люди в штатском, которые снимали происходящее на видеокамеру.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37678
Re: "В парламенте должна быть оппозиция" - На акцию в...
Отправлено: 24.04.24 - 15:08
#1
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Ну карманная оппозиция всегда должна быть, хотя бы для виду, перед Ойропой и Америкой..
Но даже такую ее боятся наши власти.
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