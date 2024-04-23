Отправлено: - 14:11

такие моменты невольно начинаешь думать — неужели эти авторы мечтают вернуться в эпоху царской России? Кем были казахи в эпоху царя

Выходит, те, кто враждебно относятся к Ленину, ностальгируют по царским временам, когда жили в условиях рабства?

Октябрьская революция, организованная Лениным, спасла казахов от многовекового безжалостного ига, уравняв их в правах с другими народами советского государства.

В совхозе, где я жил, только крупно рогатого скота было 10 тысяч голов, сотни голов племенных лошадей, более 30 тысяч гектаров зерновых.

После обретения Независимости по наущению капиталистов все совхозы были распущены.

Сегодня многие чиновники, сидящие во власти, — выходцы из советской эпохи



Именно в тот период они бесплатно учились, получали образование, пользовались всеми благами той эпохи





[Исправлено: abaika95, 24.04.2024 - 15:12]

Цитата:Типичная уловка манипулятораЕсли ты против Сталина значит ты за ГитлераЕсли ты не любишь путина ты автоматически за СШАЕсли ты не любишь кока колу то значит ты любишь пепсиЕсли ты критикуешь Ленина,значит ты любишь царяА без зеркальных выпадов можно обойтись?Мне что Ленин до одного места,что царь Николашка,что Сталин что Гитлер что ЧингисханЦитата:Получается все кто хорошо относится к Ленину должны свою 4ох комнатную квартиру отдать обратно государству?Ведь брали они ее у ЛенинаОн кончилсяВозвращайте))Цитата:А до этого казахи были ниже Азербайджанцев а те в свою очередь были выши эстонцев в правах?))Цитата:Да зато россияне любят вспоминать как всей страной за колбасой в Москву ездили где эта колбаса только и была))Чё это за страна такая?Мяса мореЗерна мореВсего мореА купить нечегоИ зерно ещё из Канады завозилиЦитата:Ну судя по тому что, было миллион совхозов а колбасы в магазинах не былоТо естественно бесполезно держать эти убыточные предприятия с огромной прислугойЦитата:Оно и видноСудя по тому что у нас в стране происходит именно советские чиновники обученные в СССР у власти и сидят)