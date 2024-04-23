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Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49055
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 23.04.24 - 17:33
«Почему мы так настроены против Ленина?» Вопрос ставит читатель казахскоязычного портала Аbai.kz. И приводит аргументы, доказывающие, что Ильич принес немало добра казахской нации.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37678
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 24.04.24 - 12:49
Хм..
Кем бы были те 7 миллионов казахов, которых вырезали коммунисты..
Наверно растили бы детей, внуков, правнуки бы были уже взрослые..
Вопрос конечно про мертвых казахов очень ужасный..
Кем бы были те 7 миллионов казахов, которых вырезали коммунисты..
Наверно растили бы детей, внуков, правнуки бы были уже взрослые..
Вопрос конечно про мертвых казахов очень ужасный..
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 340
Re: Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 24.04.24 - 12:57
Цитата:
Согласен. Некрасиво поступил бывший колхозник, ставший журналистом. Частники они такие...
Цитата:
Это такой голимый бред, что даже не хочется дискутировать. Можно канешно найти грязь в чистой комнате, там за плинтусами или под ванной, но стоит ли это делать, вопрос?
abaika95:
А ветераны ютились в землянках Работяги жили в бараках Зато молодому журналисту только за то что он журналист и знает куда ныть дали сразу элитную хату в центре
А ветераны ютились в землянках Работяги жили в бараках Зато молодому журналисту только за то что он журналист и знает куда ныть дали сразу элитную хату в центре
Согласен. Некрасиво поступил бывший колхозник, ставший журналистом. Частники они такие...
Цитата:
abaika95:
Так города вам построим но жить там будут заселенные туда специалисты из России,ваше дело сельское Заводы и фабрики тоже для вас закрыты, если вы конечно как-то не умудрилась из совхоза выбраться, выучить русский для вас чужой язык, отучился в техникуме и устроится А когда казахи умудрялись пройти все уровни этого квеста и устроится на работу,многие приезжие ленинские специалисты ещё цокали языками "понаехали тут к нам в Алмату")))
Так города вам построим но жить там будут заселенные туда специалисты из России,ваше дело сельское Заводы и фабрики тоже для вас закрыты, если вы конечно как-то не умудрилась из совхоза выбраться, выучить русский для вас чужой язык, отучился в техникуме и устроится А когда казахи умудрялись пройти все уровни этого квеста и устроится на работу,многие приезжие ленинские специалисты ещё цокали языками "понаехали тут к нам в Алмату")))
Это такой голимый бред, что даже не хочется дискутировать. Можно канешно найти грязь в чистой комнате, там за плинтусами или под ванной, но стоит ли это делать, вопрос?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15695
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 24.04.24 - 13:41
Цитата:
Хорошо что вы сами это понимаете
Что поступили так себе
Настоящий коммунист отдал бы квартиру студентам из Анголы
А вы получается так
За хатку советскую власть хвалили
Цитата:
Ну вы же сделали
Подняли вопрос о Ленине что без него казахов якобы не было
Грязь? Грязь!
mks2703:
Согласен. Некрасиво поступил бывший колхозник, ставший журналистом. Частники они такие...
Согласен. Некрасиво поступил бывший колхозник, ставший журналистом. Частники они такие...
Хорошо что вы сами это понимаете
Что поступили так себе
Настоящий коммунист отдал бы квартиру студентам из Анголы
А вы получается так
За хатку советскую власть хвалили
Цитата:
mks2703:
Можно канешно найти грязь в чистой комнате, там за плинтусами или под ванной, но стоит ли это делать, вопрос?
Можно канешно найти грязь в чистой комнате, там за плинтусами или под ванной, но стоит ли это делать, вопрос?
Ну вы же сделали
Подняли вопрос о Ленине что без него казахов якобы не было
Грязь? Грязь!
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 340
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 24.04.24 - 14:03
Цитата:
Вы статью хорошо прочитали? Начало статьи (там указан автор)...
Про грязь отвечать не буду. Вполне возможно, без Ленина, вас могло не быть на этом свете...
В 1974 году я пошел во 2 класс...
[Исправлено: mks2703, 24.04.2024 - 15:06]
abaika95:
Хорошо что вы сами это понимаете Что поступили так себе Настоящий коммунист отдал бы квартиру студентам из Анголы А вы получается так За хатку советскую власть хвалили
Хорошо что вы сами это понимаете Что поступили так себе Настоящий коммунист отдал бы квартиру студентам из Анголы А вы получается так За хатку советскую власть хвалили
Вы статью хорошо прочитали? Начало статьи (там указан автор)...
Про грязь отвечать не буду. Вполне возможно, без Ленина, вас могло не быть на этом свете...
В 1974 году я пошел во 2 класс...
[Исправлено: mks2703, 24.04.2024 - 15:06]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15695
Кем были бы казахи, если бы не Ленин?
Отправлено: 24.04.24 - 14:11
Цитата:
Типичная уловка манипулятора
Если ты против Сталина значит ты за Гитлера
Если ты не любишь путина ты автоматически за США
Если ты не любишь кока колу то значит ты любишь пепси
Если ты критикуешь Ленина,значит ты любишь царя
А без зеркальных выпадов можно обойтись?
Мне что Ленин до одного места,что царь Николашка,что Сталин что Гитлер что Чингисхан
Цитата:
Получается все кто хорошо относится к Ленину должны свою 4ох комнатную квартиру отдать обратно государству?
Ведь брали они ее у Ленина
Он кончился
Возвращайте))
Цитата:
А до этого казахи были ниже Азербайджанцев а те в свою очередь были выши эстонцев в правах?))
Цитата:
Да зато россияне любят вспоминать как всей страной за колбасой в Москву ездили где эта колбаса только и была))
Чё это за страна такая?
Мяса море
Зерна море
Всего море
А купить нечего
И зерно ещё из Канады завозили
Цитата:
Ну судя по тому что, было миллион совхозов а колбасы в магазинах не было
То естественно бесполезно держать эти убыточные предприятия с огромной прислугой
Цитата:
Оно и видно
Судя по тому что у нас в стране происходит именно советские чиновники обученные в СССР у власти и сидят)
[Исправлено: abaika95, 24.04.2024 - 15:12]
такие моменты невольно начинаешь думать — неужели эти авторы мечтают вернуться в эпоху царской России? Кем были казахи в эпоху царя
Типичная уловка манипулятора
Если ты против Сталина значит ты за Гитлера
Если ты не любишь путина ты автоматически за США
Если ты не любишь кока колу то значит ты любишь пепси
Если ты критикуешь Ленина,значит ты любишь царя
А без зеркальных выпадов можно обойтись?
Мне что Ленин до одного места,что царь Николашка,что Сталин что Гитлер что Чингисхан
Цитата:
Выходит, те, кто враждебно относятся к Ленину, ностальгируют по царским временам, когда жили в условиях рабства?
Получается все кто хорошо относится к Ленину должны свою 4ох комнатную квартиру отдать обратно государству?
Ведь брали они ее у Ленина
Он кончился
Возвращайте))
Цитата:
Октябрьская революция, организованная Лениным, спасла казахов от многовекового безжалостного ига, уравняв их в правах с другими народами советского государства.
А до этого казахи были ниже Азербайджанцев а те в свою очередь были выши эстонцев в правах?))
Цитата:
В совхозе, где я жил, только крупно рогатого скота было 10 тысяч голов, сотни голов племенных лошадей, более 30 тысяч гектаров зерновых.
Да зато россияне любят вспоминать как всей страной за колбасой в Москву ездили где эта колбаса только и была))
Чё это за страна такая?
Мяса море
Зерна море
Всего море
А купить нечего
И зерно ещё из Канады завозили
Цитата:
После обретения Независимости по наущению капиталистов все совхозы были распущены.
Ну судя по тому что, было миллион совхозов а колбасы в магазинах не было
То естественно бесполезно держать эти убыточные предприятия с огромной прислугой
Цитата:
Сегодня многие чиновники, сидящие во власти, — выходцы из советской эпохи
Именно в тот период они бесплатно учились, получали образование, пользовались всеми благами той эпохи
Именно в тот период они бесплатно учились, получали образование, пользовались всеми благами той эпохи
Оно и видно
Судя по тому что у нас в стране происходит именно советские чиновники обученные в СССР у власти и сидят)
[Исправлено: abaika95, 24.04.2024 - 15:12]
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