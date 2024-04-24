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≡ ВНЖ на Мальте при покупке или долгосрочной аренде недвижимости: что нужно знать
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49055
ВНЖ на Мальте при покупке или долгосрочной аренде недвижимости: что нужно знать
Отправлено: 24.04.24 - 13:59
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Оформление ВНЖ Мальты на основе покупки или долгосрочной аренды недвижимости. Какие условия необходимо выполнить для получения статуса. Кто может участвовать в программе. Плюсы ВНЖ Мальты на основе операций с недвижимостью.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
340
Re: ВНЖ на Мальте при покупке или долгосрочной аренде...
Отправлено: 24.04.24 - 13:59
#1
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Для кого эта тема озвучена? Для меня? Чтобы я обзавидовался. Для тех кто украл и думает куда бы свалить, так они и так " все ходы записали" давно...
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