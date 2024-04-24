Re: ВНЖ на Мальте при покупке или долгосрочной аренде...

Отправлено: - 13:59

Для кого эта тема озвучена? Для меня? Чтобы я обзавидовался. Для тех кто украл и думает куда бы свалить, так они и так " все ходы записали" давно...