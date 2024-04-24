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≡ Жесткие ограничения по рекламе букмекеров введут в Казахстане: подробности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49055
Жесткие ограничения по рекламе букмекеров введут в Казахстане: подробности
Отправлено: 24.04.24 - 13:53
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Казахстанские блогеры больше не смогут рекламировать букмекерские платформы и онлайн-казино. Соответствующие поправки содержатся в законопроекте по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
340
Re: Жесткие ограничения по рекламе букмекеров введут в...
Отправлено: 24.04.24 - 13:53
#1
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С этими то всё понятно. Ростовщики от дьявола, продающие мифическую надежду на удачу за реальные деньги.
Непонятно другое, как государство отдало в частные руки национальную лотерею. «Сәтті Жұлдыз» теперь основной выгодоприобретатель национальных лотерей. Государство само отказывается от прибыли в беспроигрышном бизнесе. Чтобы какой то частник купил себе ВНЖ Мальты. Почему в советское время лотерея была государственным бизнесом, а в наше время стало частным бизнесом. Неужели все так плохо с управленцами. Да уж. Умеют же наши чиновники отдавать с государственной птицефабрики, кур несущих золотые яйца...
30 лет прошло с заключения невыгодных контрактов, сейчас пытаются судиться, а люди принимающие решения, как будто никуда и не уходили...
Перестал играть в лотерею...
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