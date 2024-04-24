Re: Жесткие ограничения по рекламе букмекеров введут в...

Отправлено: - 13:53

С этими то всё понятно. Ростовщики от дьявола, продающие мифическую надежду на удачу за реальные деньги.

Непонятно другое, как государство отдало в частные руки национальную лотерею. «Сәтті Жұлдыз» теперь основной выгодоприобретатель национальных лотерей. Государство само отказывается от прибыли в беспроигрышном бизнесе. Чтобы какой то частник купил себе ВНЖ Мальты. Почему в советское время лотерея была государственным бизнесом, а в наше время стало частным бизнесом. Неужели все так плохо с управленцами. Да уж. Умеют же наши чиновники отдавать с государственной птицефабрики, кур несущих золотые яйца...

30 лет прошло с заключения невыгодных контрактов, сейчас пытаются судиться, а люди принимающие решения, как будто никуда и не уходили...

Перестал играть в лотерею...