НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ По мосту Каратомарского водохранилища ограничили проезд
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49055
По мосту Каратомарского водохранилища ограничили проезд
Отправлено: 24.04.24 - 13:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат района Б. Майлина уже получил рекомендации по ограничению движения транспорта. Решение приняли после проведения обследования, которое показало неудовлетворительное состояние плотины.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37678
Re: По мосту Каратомарского водохранилища ограничили проезд
Отправлено: 24.04.24 - 13:08
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так все таки хана?
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1280
Re: По мосту Каратомарского водохранилища ограничили проезд
Отправлено: 24.04.24 - 14:22
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сдаётся мне, МФО проводили на бумаге. Для отчётности.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS