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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.04.24 - 15:00
Я не про секс, я про моду! Раньше мне не нравились татуированные женщины, даже не в лохматые какие то годы, а в начале этой моды на татуировки, а сейчас когда каждая вторая молодая, а бывают смелые женщины бальзаковского возраста с татуированными рукам , ногами. Они наверное меня перевоспитали или я подвержен моде, как то уже начало нравится. В конце концов , когда мини вошло в моду,тоже считалось неприличным.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.04.24 - 15:14
Цитата:
Как Ваше драгоценное здоровье сейчас, Козлов?
Никуда не уходите, Вы слишком близко всё приняли...
На форуме бывало и подряннее
Пользователи приходят и уходят, адекватные и не очень
Но время от времени появляются те, с которыми интересно общаться, делится, соприкасаться...
Се ля ви!
И ещё: "Ничто нас в жизни не может вышибить из седла..." (К.Симонов)
Козлов я:
Так и хочется оставить картинку и уйти подальше.
Так и хочется оставить картинку и уйти подальше.
Как Ваше драгоценное здоровье сейчас, Козлов?
Никуда не уходите, Вы слишком близко всё приняли...
На форуме бывало и подряннее
Пользователи приходят и уходят, адекватные и не очень
Но время от времени появляются те, с которыми интересно общаться, делится, соприкасаться...
Се ля ви!
И ещё: "Ничто нас в жизни не может вышибить из седла..." (К.Симонов)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.04.24 - 15:27
Цитата:
Какой возраст Вы имеете ввиду?
Во времена Бальзака это был возраст 25- 30 лет
По современным понятиям это юность, молодость длится до 40, а затем идёт зрелость,границами пожилого возраста указывается промежуток от 60 до 74 лет, позже — старость и долголетие (ВОЗ)
saba:
бывают смелые женщины бальзаковского возраста
бывают смелые женщины бальзаковского возраста
Какой возраст Вы имеете ввиду?
Во времена Бальзака это был возраст 25- 30 лет
По современным понятиям это юность, молодость длится до 40, а затем идёт зрелость,границами пожилого возраста указывается промежуток от 60 до 74 лет, позже — старость и долголетие (ВОЗ)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.04.24 - 15:48
Цитата:
Цитата:
Вы знаете не могу определить, у меня есть знакомая пенсионного возраста,она выглядит очень молодо,наверное общение с молодёжью даёт свои плоды. Поэтому женщин бальзаковского возраста ,этот термин я употребил , чтобы не обидеть никого, наверное неуклюже получилось. Есть женщины 50 лет и старше,которые всегда в тренде,не нравится мне это слово,ближе по духу тенденция. но наверное меня сейчас поймут немногие,хотя это слово тоже иностранное!
таноми52:
По современным понятиям это юность, молодость длится до 40,
По современным понятиям это юность, молодость длится до 40,
Цитата:
таноми52:
Вы знаете не могу определить, у меня есть знакомая пенсионного возраста,она выглядит очень молодо,наверное общение с молодёжью даёт свои плоды. Поэтому женщин бальзаковского возраста ,этот термин я употребил , чтобы не обидеть никого, наверное неуклюже получилось. Есть женщины 50 лет и старше,которые всегда в тренде,не нравится мне это слово,ближе по духу тенденция. но наверное меня сейчас поймут немногие,хотя это слово тоже иностранное!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.04.24 - 21:02
Сегодня отмечается Международный день Земли
Бедная наша планетка!
Бедная наша планетка!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 555
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.04.24 - 22:19
Цитата:
все с планетой в порядке. все эти "дни земли" от раздутого безмозглого человеческого самомнения. тут совсем недавно всего лишь навсего снег растаял и все дружно о(бделали)сь со страху. спасатели земли х(недоделанные)ы
таноми52:
Бедная наша планетка!
Бедная наша планетка!
все с планетой в порядке. все эти "дни земли" от раздутого безмозглого человеческого самомнения. тут совсем недавно всего лишь навсего снег растаял и все дружно о(бделали)сь со страху. спасатели земли х(недоделанные)ы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.04.24 - 23:15
Мы тут много чего обсуждали,самое плохое,после того как я написал, не статью, так заметку. Почитал комментарии и понял, оказывается нас совершенно не волнует наша страна,если сказать её будущее это будет чересчур пафосно. Но как то о будущем детей мы должны думать? Или , а пофиг всё равно от нас ничего не зависит? Я не призываю к революциям, но как то можно переделать эту совершенно не народную систему выборов? Чтобы там не сидел Перуашев ,да можно много кого назвать, просто запоминающееся было, когда он слёзы лил, когда Назарбаев объявил о своём уходе. Я уважаю Назарбаева, хотя бы за то, что не стал цепляться за власть,но как могут уважать себя депутаты Мажилиса я просто не понимаю,причём все,всё что предлагается правительством принимается единогласно. Где разделение властей,где справедливый суд? Как то я не ожидал таких комментариев на свою ,повторюсь заметку
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.04.24 - 23:22
Цитата:
Да?
А вот учёные утверждают, что лет через 200 - 800 растают льды Арктики, уровень моря по всему миру поднимется примерно на 61 метр. Появится дефицит питьевой воды. Соленая вода будет проникать в грунтовые воды. Во льдах хранится большое количество вирусов и бактерий, к которым у современного человека нет иммунитета.
К концу 21 века растает 83% ледников и проч., и прочие бедствия и их последствия...
Карачун:
все с планетой в порядке.
все с планетой в порядке.
Да?
А вот учёные утверждают, что лет через 200 - 800 растают льды Арктики, уровень моря по всему миру поднимется примерно на 61 метр. Появится дефицит питьевой воды. Соленая вода будет проникать в грунтовые воды. Во льдах хранится большое количество вирусов и бактерий, к которым у современного человека нет иммунитета.
К концу 21 века растает 83% ледников и проч., и прочие бедствия и их последствия...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.04.24 - 23:22
Цитата:
Я не в противовес Вам, ничего бедного нет, у всего есть естественный цикл, где то через пять миллионов лет она умрёт, если я могу Вам давать какие то советы почитайте Франсиса Карсак:" Бегство Земли",очень рекомендую.Фантастика ,конечно
таноми52:
Бедная наша планетка!
Бедная наша планетка!
Я не в противовес Вам, ничего бедного нет, у всего есть естественный цикл, где то через пять миллионов лет она умрёт, если я могу Вам давать какие то советы почитайте Франсиса Карсак:" Бегство Земли",очень рекомендую.Фантастика ,конечно
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 555
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.04.24 - 06:52
Цитата:
не всё то ученые что утверждают.
ледники действительно подтают, этого не отнять. а вот с вирусами и бактериями это из раздела фантастических и фильмов так называемых ужасов. но как бы там не случилось, с планетой то всё в порядке. ей класть и на ледники и на бактерии. проблемы не у нее. проблемы у нас. от собственной неугомонной тупости.
ну вот представьте. нам известны все принципы, взаимосвязи в жизнедеятельности вообще. причины следствия и т.д. а живем при этом как с(нехороши)е колонии бактерий - пока есть жратва неугомонно размножаемся, как кончится также дружно сдохнем. вопрос - н(зачем)й вообще нужна наука?
полагаю без неё вид просуществовал бы гораздо дольше чем он просуществует со всеми её достижениями.
таноми52:
А вот учёные утверждают
А вот учёные утверждают
не всё то ученые что утверждают.
ледники действительно подтают, этого не отнять. а вот с вирусами и бактериями это из раздела фантастических и фильмов так называемых ужасов. но как бы там не случилось, с планетой то всё в порядке. ей класть и на ледники и на бактерии. проблемы не у нее. проблемы у нас. от собственной неугомонной тупости.
ну вот представьте. нам известны все принципы, взаимосвязи в жизнедеятельности вообще. причины следствия и т.д. а живем при этом как с(нехороши)е колонии бактерий - пока есть жратва неугомонно размножаемся, как кончится также дружно сдохнем. вопрос - н(зачем)й вообще нужна наука?
полагаю без неё вид просуществовал бы гораздо дольше чем он просуществует со всеми её достижениями.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.04.24 - 11:15
Цитата:
Ну ещё инки утверждали что будет конец света, уже не помню в каком году. Для них этот год был невообразимо далёкий. Так же и мы успокаиваем себя тем, что Солнце погаснет через 5 миллиардов лет. Ещё существует так называемая научная политика,любой факт я считаю можно рассмотреть с двух сторон. Причём с обоих сторон авторитетные учёные, в общем нельзя не признать что деятельность человека сильно изменила Землю,но к лучшему или к худшему вопрос спорный.
таноми52:
А вот учёные утверждают, что лет через 200 - 800 растают льды Арктики,
А вот учёные утверждают, что лет через 200 - 800 растают льды Арктики,
Ну ещё инки утверждали что будет конец света, уже не помню в каком году. Для них этот год был невообразимо далёкий. Так же и мы успокаиваем себя тем, что Солнце погаснет через 5 миллиардов лет. Ещё существует так называемая научная политика,любой факт я считаю можно рассмотреть с двух сторон. Причём с обоих сторон авторитетные учёные, в общем нельзя не признать что деятельность человека сильно изменила Землю,но к лучшему или к худшему вопрос спорный.
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