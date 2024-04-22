Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 23:15

Мы тут много чего обсуждали,самое плохое,после того как я написал, не статью, так заметку. Почитал комментарии и понял, оказывается нас совершенно не волнует наша страна,если сказать её будущее это будет чересчур пафосно. Но как то о будущем детей мы должны думать? Или , а пофиг всё равно от нас ничего не зависит? Я не призываю к революциям, но как то можно переделать эту совершенно не народную систему выборов? Чтобы там не сидел Перуашев ,да можно много кого назвать, просто запоминающееся было, когда он слёзы лил, когда Назарбаев объявил о своём уходе. Я уважаю Назарбаева, хотя бы за то, что не стал цепляться за власть,но как могут уважать себя депутаты Мажилиса я просто не понимаю,причём все,всё что предлагается правительством принимается единогласно. Где разделение властей,где справедливый суд? Как то я не ожидал таких комментариев на свою ,повторюсь заметку