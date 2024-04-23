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≡ Министр информации: Мы рассматриваем вопрос блокировки TikTok в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49047
Министр информации: Мы рассматриваем вопрос блокировки TikTok в Казахстане
Отправлено: 23.04.24 - 10:39
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В Казахстане рассматривают вариант блокировки социальной платформы TikTok, сообщила министр культуры и информации Аида Балаева. В соцсети много противоправного контента, отметила министр.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
39
Re: Министр информации: Мы рассматриваем вопрос блокировки...
Отправлено: 23.04.24 - 10:39
#1
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Поствте фильтры на политику, проявление национализма и экстремизма , и этого будет более чем достаточно! этого хватит. Ну а освещать разгул коррупции народ обязан! Любой запрет приводит только к усугублению ситуации. Неужели вы хотите дальше сжимать пружину недовольства всем и вся своих граждан? а чем оно это всё обернется вы просчитали? Кто вам подсказывает такие идеи?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4681
Re: Министр информации: Мы рассматриваем вопрос блокировки...
Отправлено: 23.04.24 - 11:22
#2
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Разве детей сейчас можно, чем то удивить или научить. Не бываю в Тик Токе,но без запретительства нельзя? Родителям меньше надо материться, я общаюсь сейчас с 30-40 летними женщинами мат за матом, просто для связки слов. Есть один радикальный метод, вывести мат из под запрета,а дальше пусть сами люди думают
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1277
Re: Министр информации: Мы рассматриваем вопрос блокировки...
Отправлено: 23.04.24 - 11:43
#3
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Кто бы Аиду Балаеву заблокировал...
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