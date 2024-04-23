Re: Министр информации: Мы рассматриваем вопрос блокировки...

Отправлено: - 10:39

Поствте фильтры на политику, проявление национализма и экстремизма , и этого будет более чем достаточно! этого хватит. Ну а освещать разгул коррупции народ обязан! Любой запрет приводит только к усугублению ситуации. Неужели вы хотите дальше сжимать пружину недовольства всем и вся своих граждан? а чем оно это всё обернется вы просчитали? Кто вам подсказывает такие идеи?