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≡ Склад со стройматериалами и удобрениями горит в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49044
Склад со стройматериалами и удобрениями горит в Костанае
Отправлено: 23.04.24 - 00:45
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Дым от пожара, произошедшего сегодня днем на одном из складов "ТДС" по ул. Фабричной, был виден в соседних районах. Читатели слали видео в редакцию "НГ", предполагая, что горит ДК "Строитель", Складская, мкрн. Береке и Юбилейный.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
327
Re: Склад со стройматериалами и удобрениями горит в Костанае
Отправлено: 23.04.24 - 00:45
#1
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Дороговато у них там в ТДС. Закупался для ремонта - плитка, обои - всё чуть дороже. Смотрел аналогичные товары.
Павильоны канешно отличные. Кофе, все дела. Мотоциклы винтажные просто шикарные (надеюсь не пострадали)...
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