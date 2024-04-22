Re: Кто куда, а я в Индию: понять, принять, вернуться

Отправлено: - 00:41

Я захожу в магазин, где люди стоят в очереди. Меня тут же пропускают к полкам, игнорируя остальных. В Амритсаре, на церемонии закрытия границы с Пакистаном, каждый раз привлекающей огромное количество зрителей, я попадаю на лучшие места — «вы белый, так положено». Когда-то давно старый человек, привратник гостиницы в Дели, выбежал под дождь, неся надо мной зонтик, и промок до нитки. «Зачем вы это делаете?» — «Меня так учили». Белый в Индии — это всегда повелитель, к которому следует обращаться «сэр», и никак иначе. «В 1987-1992 гг. я учился на врача в советском Ташкенте, — рассказывает доктор Джасвиндер Сингх. — После краха СССР некоторые узбеки стали говорить, что русские их „колонизировали“. Я сразу возмутился. Какая колонизация? Вы обращаетесь к русским „товарищ“, „братан“, „мужик“. Они никогда не изображали здесь из себя господ, и вообще вы жили в едином государстве, а не в колонии! Многим республикам бывшего Советского Союза хорошо бы сравнить себя с Индией и перестать страдать ерундой: в СССР не было слуг и господ, как у нас под властью британцев!»88-летний бывший работник Министерства культуры Индии Васанта Дхавал, по его словам, отлично помнит правление британских колонизаторов. «Мы не являлись для них людьми, — возмущается он. — Во время голода 1943 года в Бенгалии, когда умерли от 3 до 10 миллионов человек, Черчилль презрительно сказал: „Это вина самих индийцев, поскольку те плодятся, как кролики“. Спустя десятилетия британское правительство не принесло никаких извинений за его слова. Перед провозглашением независимости в 1947 году продолжительность жизни в Индии составляла... 27 лет! Наши люди умирали в трущобах среди нечистот, от болезней, при полном отсутствии квалифицированных врачей, лечивших только британцев. Я посещал СССР в 1985 году, был в Грузинской и Туркменской ССР. Те же врачи, что лечили русских, помогали и грузинам, и туркменам! Не было никакого разделения на „белых“ и „цветных“! Как можно называть подобные вещи колонизацией?!» Васанта Дхавал также добавляет, что в 1870 году в колониальной администрации работал лишь один-единственный (!) индиец, и в дальнейшем число коренного населения на государственной службе в Британской Индии было сильно ограничено — всем занимались и решали главные вопросы исключительно англичане.«Приучали к раболепию» Как я уже заметил выше, везде в Индии ко мне обращаются «сэр». Изначально это уважительное, почётное обращение к старшему по званию и положению. Слово происходит от латинского senior (старший) и означает «господин», «государь», «дворянин». Как правило, в средние века «сэром» называли человека с дворянским титулом. В Америке тебе говорят «мистер», «мужик», «приятель» — в зависимости от ситуации. Но белый в Индии — практически всегда «сэр», и это бесспорно: англичане утверждали себя среди индийцев именно господами, повелителями. Туристов раздражает назойливое внимание торговцев, владельцев маленьких отельчиков, таксистов — первым делом услуги предлагаются конкретно белому. Потому что англичане веками приучали людей в Индии к раболепию — только у белых есть деньги, только они способны щедро заплатить.