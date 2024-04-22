Re: Общежитие оплачивали преподаватели, еду воровал - Приговор...

Отправлено: - 00:31

Две истории в тему...

Работал я как-то в на одном участке. Маленький участок, маленький коллектив. Всё дружно. Один пацан взял копейку, реанимировал её из хлама. Катался довольный. Потом нас сократили, и мы разбежались кто куда. Встречаю через некоторое время Алекса (тот который реанимировал копейку), а он уже на мерсе. Моему удивлению не было предела. Ну думаю - нормально так чел поднялся. А потом, спустя полгода или больше, узнаю, что взяли его за наркоту и впаяли 10-ку. Оба-на.... Как сказал другой коллега "сколько веревочке не виться..". Все были не в курсах...

Другая история. Ходил я на рынок за всякой фигней. Там в овощных рядах стояла зачётная телка. Казашка. Полный боекомплект. Что спереди, что сзади. Красивая. Ну я флиртовал с ней. Она улыбалась, но телефон не давала. 2000-е телефоны уже были практически у всех. Но номер её так и не получил. Потом выпал где-то на полгода. Работа и всё такое... Захожу потом на рынок, её нет. Ну я к соседским торговкам. Хде? А они мне - забрали её за наркоту... Я такой в шоке, выхожу из рынка и думаю, хорошо, что она не дала мне свой телефон. Как бы я потом отмазывался перед правоохранительными органами, если бы они нашли мой номер у неё в телефоне... Девушка получается меня оградила от напасти...