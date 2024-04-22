НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 373 из 373«1...371372373
Ответить Новый топик
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.04.24 - 15:00
#5581
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не про секс, я про моду! Раньше мне не нравились татуированные женщины, даже не в лохматые какие то годы, а в начале этой моды на татуировки, а сейчас когда каждая вторая молодая, а бывают смелые женщины бальзаковского возраста с татуированными рукам , ногами. Они наверное меня перевоспитали или я подвержен моде, как то уже начало нравится. В конце концов , когда мини вошло в моду,тоже считалось неприличным.
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3905
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.04.24 - 15:14
#5582
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Так и хочется оставить картинку и уйти подальше.


Как Ваше драгоценное здоровье сейчас, Козлов?
Никуда не уходите, Вы слишком близко всё приняли...
На форуме бывало и подряннее
Пользователи приходят и уходят, адекватные и не очень
Но время от времени появляются те, с которыми интересно общаться, делится, соприкасаться...
Се ля ви!
И ещё: "Ничто нас в жизни не может вышибить из седла..." (К.Симонов)
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3905
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.04.24 - 15:27
#5583
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
бывают смелые женщины бальзаковского возраста


Какой возраст Вы имеете ввиду?
Во времена Бальзака это был возраст 25- 30 лет
По современным понятиям это юность, молодость длится до 40, а затем идёт зрелость,границами пожилого возраста указывается промежуток от 60 до 74 лет, позже — старость и долголетие (ВОЗ)
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.04.24 - 15:48
#5584
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
По современным понятиям это юность, молодость длится до 40,

Цитата:
таноми52:

Вы знаете не могу определить, у меня есть знакомая пенсионного возраста,она выглядит очень молодо,наверное общение с молодёжью даёт свои плоды. Поэтому женщин бальзаковского возраста ,этот термин я употребил , чтобы не обидеть никого, наверное неуклюже получилось. Есть женщины 50 лет и старше,которые всегда в тренде,не нравится мне это слово,ближе по духу тенденция. но наверное меня сейчас поймут немногие,хотя это слово тоже иностранное!
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3905
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.04.24 - 21:02
#5585
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня отмечается Международный день Земли
Бедная наша планетка! :-(
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
554
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.04.24 - 22:19
#5586
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Бедная наша планетка!

все с планетой в порядке. все эти "дни земли" от раздутого безмозглого человеческого самомнения. тут совсем недавно всего лишь навсего снег растаял и все дружно о(бделали)сь со страху. спасатели земли х(недоделанные)ы
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.04.24 - 23:15
#5587
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы тут много чего обсуждали,самое плохое,после того как я написал, не статью, так заметку. Почитал комментарии и понял, оказывается нас совершенно не волнует наша страна,если сказать её будущее это будет чересчур пафосно. Но как то о будущем детей мы должны думать? Или , а пофиг всё равно от нас ничего не зависит? Я не призываю к революциям, но как то можно переделать эту совершенно не народную систему выборов? Чтобы там не сидел Перуашев ,да можно много кого назвать, просто запоминающееся было, когда он слёзы лил, когда Назарбаев объявил о своём уходе. Я уважаю Назарбаева, хотя бы за то, что не стал цепляться за власть,но как могут уважать себя депутаты Мажилиса я просто не понимаю,причём все,всё что предлагается правительством принимается единогласно. Где разделение властей,где справедливый суд? Как то я не ожидал таких комментариев на свою ,повторюсь заметку
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3905
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.04.24 - 23:22
#5588
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
все с планетой в порядке.


Да?
А вот учёные утверждают, что лет через 200 - 800 растают льды Арктики, уровень моря по всему миру поднимется примерно на 61 метр. Появится дефицит питьевой воды. Соленая вода будет проникать в грунтовые воды. Во льдах хранится большое количество вирусов и бактерий, к которым у современного человека нет иммунитета.
К концу 21 века растает 83% ледников и проч., и прочие бедствия и их последствия...
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4679
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.04.24 - 23:22
#5589
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Бедная наша планетка!

Я не в противовес Вам, ничего бедного нет, у всего есть естественный цикл, где то через пять миллионов лет она умрёт, если я могу Вам давать какие то советы почитайте Франсиса Карсак:" Бегство Земли",очень рекомендую.Фантастика ,конечно
Профайл
Страница 373 из 373«1...371372373
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS