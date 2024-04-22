Отправлено: - 22:27

сайлау курманов:

Иногда встречается в интернете объявления с просьбой помочь в хозяйстве,перекопать огород или сделать ремонт,в обмен поляна или символическую оплату. Однако,альтруисты нынче нет или они считают зазорно помогать за еду

Цитата:.....интересный ты Сайлау как ты непонимаешь сегодня не принято копать,ремонтировать и наконец кому либо помогать это надо напречься силы потратить,легче всего у пожилого выкружить деньги или наркоту заложить........самое печальное что во всём этом виновато наше обшество,пару месяцев назад посадили девчёнок ,сегодня пацана так всю молодёжь пересадят,а сами воротилы остаются на свободе и что толку борьба с ветряными мельницами...