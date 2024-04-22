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≡ Праздник на улице Набережной, или Как корреспондент «НГ» на целину съездил
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49043
Праздник на улице Набережной, или Как корреспондент «НГ» на целину съездил
Отправлено: 22.04.24 - 18:11
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Конная повозка, перьевая ручка 50-х годов и советская шинель - так Николай Иванович, Любовь Николаевна и другие жители с. Заречное Костанайского района готовятся сыграть в сценке, воссоздающей прибытие комсомольцев на целинные земли
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1820
Re: Праздник на улице Набережной, или Как корреспондент «НГ» на...
Отправлено: 22.04.24 - 18:11
#1
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Цитата:
Конная повозка, перьевая ручка 50-х годов и советская шинель - так Николай Иванович, Любовь Николаевна и другие жители с. Заречное Костанайского района готовятся сыграть в сценке, воссоздающей прибытие комсомольцев на целинные земли.

Источник:

А мы с тобой, брат, из пехоты, А летом лучше, чем зимой. С целиной мы закончили теперь бери шинель — давай домой....
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1125
Re: Праздник на улице Набережной, или Как корреспондент «НГ» на...
Отправлено: 22.04.24 - 22:35
#2
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.....почему отмечают 70 целины на уличном уровне? область,правители молчат...
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