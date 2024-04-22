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≡ Общежитие оплачивали преподаватели, еду воровал - Приговор по делу закладчика "синтетики" вынесли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49043
Общежитие оплачивали преподаватели, еду воровал - Приговор по делу закладчика "синтетики" вынесли в суде Костаная
Отправлено: 22.04.24 - 18:04
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18-летний житель Рудного Евгений МИРНЫЙ обвинялся в том, что 1 октября прошлого года поехал в Житикару и сделал там более 50 закладок общим весом более 16 г. Парня увидели местные жители, избили и засняли его признание на видео.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1820
Re: Общежитие оплачивали преподаватели, еду воровал - Приговор...
Отправлено: 22.04.24 - 18:04
#1
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Цитата:
Преподаватели подтверждали в суде, что оплачивали ему общежитие стоимостью 11 000 тенге в месяц и видели, как он воровал хлеб из столовой. Тогда они стали приносить ему еду,

Источник:
Могли же преподаватели подыскать ему работу. Как гласит поговорка - "Если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, дай удочку "
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6849
Re: Общежитие оплачивали преподаватели, еду воровал - Приговор...
Отправлено: 22.04.24 - 18:08
#2
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видели, как он воровал хлеб из столовой. Тогда они стали приносить ему еду, но на лето общежитие закрыли, парень ночевал в подъездах.
Иногда встречается в интернете объявления с просьбой помочь в хозяйстве,перекопать огород или сделать ремонт,в обмен поляна или символическую оплату. Однако,альтруисты нынче нет или они считают зазорно помогать за еду.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1125
Re: Общежитие оплачивали преподаватели, еду воровал - Приговор...
Отправлено: 22.04.24 - 22:27
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Иногда встречается в интернете объявления с просьбой помочь в хозяйстве,перекопать огород или сделать ремонт,в обмен поляна или символическую оплату. Однако,альтруисты нынче нет или они считают зазорно помогать за еду

.....интересный ты Сайлау как ты непонимаешь сегодня не принято копать,ремонтировать и наконец кому либо помогать это надо напречься силы потратить,легче всего у пожилого выкружить деньги или наркоту заложить....

....самое печальное что во всём этом виновато наше обшество,пару месяцев назад посадили девчёнок ,сегодня пацана так всю молодёжь пересадят,а сами воротилы остаются на свободе и что толку борьба с ветряными мельницами...
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