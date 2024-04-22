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Общежитие оплачивали преподаватели, еду воровал - Приговор по делу закладчика "синтетики" вынесли в суде Костаная
Общежитие оплачивали преподаватели, еду воровал - Приговор по делу закладчика "синтетики" вынесли в суде Костаная
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