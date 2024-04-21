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≡ Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49043
Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 11:29
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Когда президент Токаев провозгласил политику «Нового Казахстана», я был рад и всей душой приветствовал новые веяния в нашей стране. По прошествии времени я понял, что у меня в жизни ничего не изменилось. А кое-что мне абсолютно не нравится.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4677
Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 22.04.24 - 15:31
#15
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Цитата:
абике:
Интересно, чем они конкретно навредили автору? Надо озвучить, чтобы Антикор знал, кого надо ловить и кого конкретно надо привлекать к ответственности!

Если не считать, что они украли у меня надежду, то ничем. Если брать Антикор, я видел как они общались с чиновниками,да и сейчас это происходит. Когда один мой товарищ сказал уйдя после бизнеса в госструктуры, я повторял это на форуме неоднократно,он сказал:"Когда я работал в бизнесе, если я ошибался, я попадал на бабки, теперь если я ошибусь, меня сразу хотят посадить". Кто будет, что то делать помимо инструкций, проявлять инициативу, если ты можешь сесть лет так
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4677
Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 22.04.24 - 15:36
#16
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Цитата:
абике:
кому не досталось на халяву бюджетных денег,

Знаете , когда я ушёл из акимата, меня просто никто не понял,говорили тут такие перспективы,а тогда не было вообще антикоррупционной политики,которая, это моё личное мнение нанесла стране примерно такой же вред как коррупция. Коррупцию ругать несложно, она плохая, вот антикоррупцию нельзя, потому что там зло, а тут добро!
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