Отправлено: - 15:31

абике:

Интересно, чем они конкретно навредили автору? Надо озвучить, чтобы Антикор знал, кого надо ловить и кого конкретно надо привлекать к ответственности!

Цитата:Если не считать, что они украли у меня надежду, то ничем. Если брать Антикор, я видел как они общались с чиновниками,да и сейчас это происходит. Когда один мой товарищ сказал уйдя после бизнеса в госструктуры, я повторял это на форуме неоднократно,он сказал:"Когда я работал в бизнесе, если я ошибался, я попадал на бабки, теперь если я ошибусь, меня сразу хотят посадить". Кто будет, что то делать помимо инструкций, проявлять инициативу, если ты можешь сесть лет так