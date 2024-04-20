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≡ Депутат мажилиса Аскар Садыков предложил признать дома на...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49040
Депутат мажилиса Аскар Садыков предложил признать дома на...
Отправлено: 20.04.24 - 19:05
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Депутат мажилиса Аскар Садыков предложил признать дома на дачах полноправным жильем и определить источники финансирования для компенсации ущерба от их повреждения паводком. Поддерживаете ли вы это предложение?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1276
Re: Депутат мажилиса Аскар Садыков предложил признать дома на...
Отправлено: 20.04.24 - 19:05
#1
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Проголосовавшие за последний пункт упускают один важный момент:
если дома на дачах признают полноправным жильём, люди начнут там строить настоящие полноценные дома вместо тех скворечников, которые там сейчас стоят.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9821
Re: Депутат мажилиса Аскар Садыков предложил признать дома на...
Отправлено: 20.04.24 - 19:11
#2
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Казахстан занимает 9 место по площади в мире,а люди на дачах жильё строят.
Может быть на это надо внимание обратить ,а вместо очередных игр кочевников,выделить землю для ИЖС и провести туда все блага цивилизации.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4672
Re: Депутат мажилиса Аскар Садыков предложил признать дома на...
Отправлено: 20.04.24 - 19:53
#3
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Я не знаю зачем эти депутаты существуют, моё мнение без них было бы гораздо лучше
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
325
Re: Депутат мажилиса Аскар Садыков предложил признать дома на...
Отправлено: 20.04.24 - 20:18
#4
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Это популизм "чистой воды". Хочет выглядеть красивым и хорошим за государственный счёт.
По факту, если сегодня эти домишки признать жильем, то завтра люди потребуют туда тянуть коммуникации. Газ, свет, воду... И это очень большой бюджет. Несколько новых жилых микрорайонов нагрузкой. Да они съедят весь бюджет города. О чем вообще речь, там на улочках, двум легковушкам проблемно разъехаться. А придется туда и скорую вызывать, дороги придется делать, зимой чистить, потому что люди захотят жить и сдавать эти дачи...
Компенсировать конечно надо, но не как жилье, а как дачу. Там домики то в основном для лета, сделанные из того, что достали...
У нас не подмосковные дачи номенклатуры.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
726
Re: Депутат мажилиса Аскар Садыков предложил признать дома на...
Отправлено: 22.04.24 - 12:10
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Казахстан занимает 9 место по площади в мире,а люди на дачах жильё строят.

И при этом, как идиоты, сносить собираемся целый районы, чтобы настроить новые.
Прр этом расширяться нам на наш хрупкий умишко не придёт.
Почему люди уезжают на дачи? От городской суеты, человейников,музыки из машины во дворе по ночам, от домофона и "загорелся зелёный сигнал светофора". Частный сектор должен быть! Плюс ко всему- огород, свежий воздух и все в таком духе.
Но мы, как "эксперты" подкрутим подписи (как при переименовании улиц и населённых пунктов) - типа всех все устраивает.
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