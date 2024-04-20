Re: Депутат мажилиса Аскар Садыков предложил признать дома на...

Отправлено: - 20:18

Это популизм "чистой воды". Хочет выглядеть красивым и хорошим за государственный счёт.

По факту, если сегодня эти домишки признать жильем, то завтра люди потребуют туда тянуть коммуникации. Газ, свет, воду... И это очень большой бюджет. Несколько новых жилых микрорайонов нагрузкой. Да они съедят весь бюджет города. О чем вообще речь, там на улочках, двум легковушкам проблемно разъехаться. А придется туда и скорую вызывать, дороги придется делать, зимой чистить, потому что люди захотят жить и сдавать эти дачи...

Компенсировать конечно надо, но не как жилье, а как дачу. Там домики то в основном для лета, сделанные из того, что достали...

У нас не подмосковные дачи номенклатуры.