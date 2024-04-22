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≡ Фейк о трещине в Каратомарском водохранилище: что решил суд?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49040
Фейк о трещине в Каратомарском водохранилище: что решил суд?
Отправлено: 22.04.24 - 11:49
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Дело в отношении гражданина Н., который записал аудиосообщение о том, что в Каратомарском водохранилище появилась трещина, рассмотрел Костанайский районный суд. Мужчине предъявляли размещение, распространение ложной информации, создающей условия нарушения общественного порядка.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
726
Re: Фейк о трещине в Каратомарском водохранилище: что решил суд?
Отправлено: 22.04.24 - 11:49
#1
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Более чем разумно. Все таки не всё ещё потеряно в нашем царстве-государстве.
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