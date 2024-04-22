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≡ Драмой закончился матч "Астана" - "Тобол" в КПЛ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49040
Драмой закончился матч "Астана" - "Тобол" в КПЛ
Отправлено: 22.04.24 - 02:12
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Футболисты "Астаны" сыграли вничью с "Тоболом" в драматичном матче пятого тура чемпионата Казахстана, передают Vesti.kz. Встреча, прошедшая в Алматы на стадионе "Хан-Тенгри", завершилась со счетом 2:2.
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
93
Re: Драмой закончился матч "Астана" -...
Отправлено: 22.04.24 - 02:12
#1
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"Болельщики очень довольны" -походу это ключевые слова. ПРОВАЛ, и на месте спонсоров - при таком подборе игроков, грош цена такому деятелю.
Вот не хотелось как бы ,но ВЫНУЖЕННО:
Я конечно старый аналитик этого сайта и многим может не нравится моё мнение..да собственно никто я думаю в команде его не читает ..так ,мысли вслух! Жумашева на первых минутах сбили в штрафной, что интересно- НИКТО даже не поинтересовался VAR ..и к чему это купленная система , которая играет в одну сторону? Результатом естественно не удовлетворён и главным виновником считаю "Чурчич мырза" (так его в трансляции называли), вряд ли он возьмёт на себя ответственность ,начнёт рассказывать об игре с лидером КПЛ (?), хотя можно было дожимать Астану. Собственно ничья -это не результат его работы, а индивидуальные качества игроков, которые вытянули игру. Это как оркестр, но дирижёр был хреновый.. С прошлого года его проблема - не может вовремя перестроится и усилить атаку, это касается замен. Какого надо было выпускать Купера (держать в запасе единственного чистого напа(! )на 92 минуте?) когда Иванович вообще не тянул? Иванович нормально играет , но сегодня не его день. Далее- замена Тапалова затянута с заменой и он вместо того , что бы разгонять атаку по правому флангу, ставится в центр, Валиулинн (который забил сб. Украине с ЛЕВОГО фланга )ставится на ПРАВЫЙ.. Парадокс или хочется мырзе Чурчичу " универсальных солдат"? Эти все эксперименты можно было провести в игре с Женисом через неделю , а не в принципиальном матче! Да , и спасибо за поддержку Тобола , чувствовалось!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10145
Re: Драмой закончился матч "Астана" -...
Отправлено: 22.04.24 - 02:18
#2
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===Драма то в чём???
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3339
Re: Драмой закончился матч "Астана" -...
Отправлено: 22.04.24 - 08:22
#3
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Цитата:
Гога:
Драма то в чём

Драма в том, что на обе эти команды вбухиваются миллиарды бюджетных денег, а по итогу имеем разгром от греков 5:0. А результат игр этих двух команд, по сути дворовых команд, никому не интересен.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1818
Re: Драмой закончился матч "Астана" -...
Отправлено: 22.04.24 - 10:04
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Драма в том, что на обе эти команды вбухиваются миллиарды бюджетных денег, а по итогу имеем разгром от греков 5:0. А результат игр этих двух команд, по сути дворовых команд, никому не интересен.

А давайте недовольные игрой команд ,соберётесь и сыграете с этими дворовыми командами а мы посмотрим..А вы будете вратарём?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3339
Драмой закончился матч "Астана" - "Тобол" в КПЛ
Отправлено: 22.04.24 - 12:20
#5
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