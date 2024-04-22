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≡ Как будут восстанавливать дома пострадавших от наводнений в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49040
Как будут восстанавливать дома пострадавших от наводнений в Казахстане
Отправлено: 22.04.24 - 09:51
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Не останутся без внимания и жители дачных объектов, если это их единственное жилище. Их государство также обеспечит жильём, включая случаи, когда нет правоустанавливающих документов.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
38
Re: Как будут восстанавливать дома пострадавших от наводнений в...
Отправлено: 22.04.24 - 09:51
#1
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Вот сколько уже можно людей запихивать в двухквартирные дома!?! Сами там уважаемые спикеры и прочие чиновники и живите, возможно легче будет договариваться как распил вести :-P дваерь прорубите и никто ничего не заподозрит :-P А для нас для простых людей оторванных от высших идей по созданию идеальной жизни, стройте ОДНОКВАРТИРНОЕ ЖИЛЬЁ! МОЖЕТ ХВАТИТ УЖЕ КОПИРОВАТЬ САМЫЕ ХУДШИЕ СТОРОНЫ СОЦИАЛИЗМА??? ИЛИ ВЫ ПРОСТО ЭТОГО НЕ ПОНИМАЕТЕ? Думаю тут опять замешано бабло!!! Тогда нужны были ракеты, сейчас на бугатти не хватает :-P
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1818
Re: Как будут восстанавливать дома пострадавших от наводнений в...
Отправлено: 22.04.24 - 10:21
#2
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На фото по моему домик обслуживающего персонала клуба "Юных натуралистов" в КЖБИ. Там проживали охранники которые в своё время прошляпили лебедей которых два негодяя украли и съели. Сколько помню они страдали при любом мало мальском паводке
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