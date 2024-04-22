Отправлено: - 09:51

Вот сколько уже можно людей запихивать в двухквартирные дома!?! Сами там уважаемые спикеры и прочие чиновники и живите, возможно легче будет договариваться как распил вестидваерь прорубите и никто ничего не заподозритА для нас для простых людей оторванных от высших идей по созданию идеальной жизни, стройте ОДНОКВАРТИРНОЕ ЖИЛЬЁ! МОЖЕТ ХВАТИТ УЖЕ КОПИРОВАТЬ САМЫЕ ХУДШИЕ СТОРОНЫ СОЦИАЛИЗМА??? ИЛИ ВЫ ПРОСТО ЭТОГО НЕ ПОНИМАЕТЕ? Думаю тут опять замешано бабло!!! Тогда нужны были ракеты, сейчас на бугатти не хватает