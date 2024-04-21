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≡ Дети и гаджеты. 7 советов психолога для работающих мам и пап
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49040
Дети и гаджеты. 7 советов психолога для работающих мам и пап
Отправлено: 21.04.24 - 11:17
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Многие мамы и папы балансируют между работой, готовкой, уборкой дома и тысячей других обязанностей. Телефон, как ни крути, удобная няня. Елена ТУЗОВСКАЯ специально для «НГ» подготовила рекомендации, как извлечь пользу из гаджетов и не навредить детскому мозгу и психике.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14525
Re: Дети и гаджеты. 7 советов психолога для работающих мам и пап
Отправлено: 21.04.24 - 11:17
#1
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Сегодня гаджет это не обходитмость. Я своему деду смарт подарил. Он уже 4 месяца не поймёт как с ним работать. Ребёнок должен понимать комп. Смарт. Уметь установит Винду.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22992
Re: Дети и гаджеты. 7 советов психолога для работающих мам и пап
Отправлено: 21.04.24 - 11:30
#2
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Цитата:
А еще у нас будут специальные чипы, чтобы управлять компьютером напрямую, при помощи мозговых импульсов. Это здорово. Истрашно.

Страшно, если у всех это будет, а вам не достанется...

Цитата:
И доступ к смартфонам получили не с самых первых лет жизни. 

Так и что тут хорошего? Кто-то по улицам шорохался, там курить научили, первое "дело", учёт, вступление в банду, дырка в башке... А мог бы в смартфон втыкать.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22992
Дети и гаджеты. 7 советов психолога для работающих мам и пап
Отправлено: 21.04.24 - 11:32
#3
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Цитата:
Согласно последним исследованиям у детей, которые проводят с гаджетом в руке до семи часов в день, размер префронтальной коры мозга оказывается меньше, чем у других. 


Странное утверждение. До семи это сколько? Шесть? Два? 30 мин? Надо, чтобы было больше семи, для нормального развития? Девять - норм, или лучше десять?))

[Исправлено: maxsaf, 21.04.2024 - 12:33]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22992
Re: Дети и гаджеты. 7 советов психолога для работающих мам и пап
Отправлено: 21.04.24 - 11:39
#4
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Цитата:
Вы удивитесь, но даже Билл Гейтс сократил время действия вай-фай у себя дома до двух часов день. Задаете параметры, и когда нужно, интернет сам отключается.

Зачем отключать вайфай во всём доме, если можно ограничить интернет только конкретным пользователям или для конкретных устройств.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14525
Re: Дети и гаджеты. 7 советов психолога для работающих мам и пап
Отправлено: 21.04.24 - 11:53
#5
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Младший. Папа хочу айфон. Вот есть 10 000 добавь.) ладно хорошо. На че. В школе без айфона не пацан что ли.?. Ну дети. Че поделаешь.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
138
Re: Дети и гаджеты. 7 советов психолога для работающих мам и пап
Отправлено: 21.04.24 - 21:48
#6
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Смартфоны, и другая электроника должна быть у всех, но пользоваться нужно ей разумно! Конечно если мозгов нет, то это не вредно для организма. Только дети они постоянно ими пользуются и тогда здоровье подрастающего поколения будет повреждено, подорвано этими гаджетами, в первую очередь зрение, нервы, мозги, сосуды и тому подобное! Поэтому такие вбросы авторов нужно игнорировать! Заинтересованные изобретатели с подачи сверхдержав специально через 3-х беспредельщиков свергли СССР, чтобы в дальнейшем психически, психологически, физически подчинить население как им нужно, увеличивать преступность, болезни, менять природу и т.д! Если вам жалко детей, то старайтесь, чтобы ваш ребенок дозированно пользовался интернетом, смартфоном, планшетами и прочими штучками!
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