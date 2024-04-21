Отправлено: - 16:35

сайлау курманов:

скоро заживём как в эмиратах, а ведь обещал ни кто-нибудь,а сам тот самый. В итоге ограбили, обули, обманули.

Цитата:....обещать не значит женится ...обещать много многое например 2030 или ещё что то выдумать....и не надо наговаривать на "честных людей"....если кто совершит преступления такого рода должен быть осуждён нашим справедливым судом,а как мы видим нет следтсвия,суда наказания выходит всё по закону для этих людей...