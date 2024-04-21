Re: Биометрию пассажиров будут снимать при посадке на рейс во...

Отправлено: - 18:04

Помню лет эдак ...цать назад нас (т.е. население), горячо уговаривали перейти на паспорта с биометрией, а затем на права с биометрией и очень международные, при этом не забыв повысить цену в пять раз, а теперь что, все это пустышки что ли? И права опять надо менять и снова на международные. Тогда надо привлечь того, кто на всем этом наварился. Нельзя же бесконечно доить своих граждан безнаказанно.