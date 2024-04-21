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≡ Биометрию пассажиров будут снимать при посадке на рейс во всех аэропортах Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49036
Биометрию пассажиров будут снимать при посадке на рейс во всех аэропортах Казахстана
Отправлено: 21.04.24 - 17:01
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В Министерстве транспорта Казахстана сообщили о планах снимать биометрию пассажиров при посадке на рейс во всех аэропортах страны. Для этой функции задействуют информационную систему E-freight.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1123
Re: Биометрию пассажиров будут снимать при посадке на рейс во...
Отправлено: 21.04.24 - 17:01
#1
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.....так же следует оцифровизировать туалеты на туалетную бумагу бывает заходишь а бумаги жок да и салфетки что руки вытирать не всегда бывают...
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1230
Re: Биометрию пассажиров будут снимать при посадке на рейс во...
Отправлено: 21.04.24 - 18:04
#2
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Помню лет эдак ...цать назад нас (т.е. население), горячо уговаривали перейти на паспорта с биометрией, а затем на права с биометрией и очень международные, при этом не забыв повысить цену в пять раз, а теперь что, все это пустышки что ли? И права опять надо менять и снова на международные. Тогда надо привлечь того, кто на всем этом наварился. Нельзя же бесконечно доить своих граждан безнаказанно.
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