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Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49036
Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 11:29
Когда президент Токаев провозгласил политику «Нового Казахстана», я был рад и всей душой приветствовал новые веяния в нашей стране. По прошествии времени я понял, что у меня в жизни ничего не изменилось. А кое-что мне абсолютно не нравится.
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(Полноправные пользователи)
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- 16.12.23
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- 325
Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 11:29
"...отобрать у назарбаевских миллиарды и тогда будет всем счастье...."
Сколько времени прошло, что-то непохоже, что получается "отобрать". Пока только копейки отжаты...
Сколько времени прошло, что-то непохоже, что получается "отобрать". Пока только копейки отжаты...
О
(Полноправные пользователи)
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- 02.02.22
- Сообщений:
- 270
Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 12:03
Да уж, плакат конечно очень колоритно смотрится, кто-то же его туда впихнул, идея, стратегия верная, РЕАЛИЗАЦИЯ хромает, отрицательная селекция делает свое дело, брат, сват, маке, баке, не осталось людей, одни родственники
Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 12:09
Саба ты в журналисты подался? Чувствуется критика к властям.
Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 12:30
Когда Токаев стал президентом,я то же надеялся на лучшее,но сейчас я против такого президента.
Благодаря вам г.президент и закону о понижение порога НДС который вы подписали,я как предприниматель не могу просто честно работать и платить налоги,теперь я должен постоянно контролировать свои обороты,для чего всё это и где логика ,ведь чем больше я наторгую тем больше денег в бюджет заплачу.
Зачем вы приехали в показушную палатку которая стоит возле акимата в Затобольске ,ведь если бы на самом деле хотели встретится с людьми которые пострадали от паводков надо было ехать в эвакуационные пункты.
Благодаря вам г.президент и закону о понижение порога НДС который вы подписали,я как предприниматель не могу просто честно работать и платить налоги,теперь я должен постоянно контролировать свои обороты,для чего всё это и где логика ,ведь чем больше я наторгую тем больше денег в бюджет заплачу.
Зачем вы приехали в показушную палатку которая стоит возле акимата в Затобольске ,ведь если бы на самом деле хотели встретится с людьми которые пострадали от паводков надо было ехать в эвакуационные пункты.
Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 13:02
Цитата:
Добринцофф:Я Незнаю че такое ндс. Но если ещё вчера была уверенность. С первым. То сегодня уверенность улетучилась.
Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 13:12
Цитата:
Да,ничего хорошего 2 бухгалтера надо с З\П по 300тысяч+куча бумаг и отчетности,шаг влево шаг вправо огромные штрафы.
Vit:
Я Незнаю че такое ндс.
Я Незнаю че такое ндс.
Да,ничего хорошего 2 бухгалтера надо с З\П по 300тысяч+куча бумаг и отчетности,шаг влево шаг вправо огромные штрафы.
Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 14:20
Предложение от елбасы- вначале экономика, потом политика,даёт о себе знать. Мы простолюдины действительно поверили,что возможно эти демократические призывы от оппозиций мешают и не стали их поддерживать,верили что скоро заживём как в эмиратах, а ведь обещал ни кто-нибудь,а сам тот самый. В итоге ограбили, обули, обманули.
Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 14:49
Цитата:
....Сайлау можно поимённо кто эти люди ?
кто грабил?
кто обманул?
кто обул?
кто он?.. а сам тот самый ...
сайлау курманов:, а ведь обещал ни кто-нибудь,а сам тот самый. В итоге ограбили, обули, обманули.
....Сайлау можно поимённо кто эти люди ?
кто грабил?
кто обманул?
кто обул?
кто он?.. а сам тот самый ...
Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 16:35
Цитата:
....обещать не значит женится ...обещать много многое например 2030 или ещё что то выдумать....и не надо наговаривать на "честных людей".
...если кто совершит преступления такого рода должен быть осуждён нашим справедливым судом,а как мы видим нет следтсвия,суда наказания выходит всё по закону для этих людей...
сайлау курманов:
скоро заживём как в эмиратах, а ведь обещал ни кто-нибудь,а сам тот самый. В итоге ограбили, обули, обманули.
скоро заживём как в эмиратах, а ведь обещал ни кто-нибудь,а сам тот самый. В итоге ограбили, обули, обманули.
....обещать не значит женится ...обещать много многое например 2030 или ещё что то выдумать....и не надо наговаривать на "честных людей".
...если кто совершит преступления такого рода должен быть осуждён нашим справедливым судом,а как мы видим нет следтсвия,суда наказания выходит всё по закону для этих людей...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15690
Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 16:43
Цитата:
После этой строки читать уже смысла не имеет
К безальтернативным выборам президента у него вопросов не было
А безальтернативные выборы депутатов уже возмутили
Как это умещается в одной голове?
Непонятно
Про президентские говорить ничего не буду, это были обычные для нас почти безальтернативные выборы , что на тот момент меня вполне устраивало. Но вот к выборам в мажилис у меня уже появились вопросы
После этой строки читать уже смысла не имеет
К безальтернативным выборам президента у него вопросов не было
А безальтернативные выборы депутатов уже возмутили
Как это умещается в одной голове?
Непонятно
Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 17:09
Цитата:
......никто не знает Vit я знаю кто такой НДС он приходит всегда и везде в любое время суток,ты не бойся его он не страшный и не добрый,но лучше с ним не сорится.....
Vit:
Я Незнаю че такое ндс. Но если ещё вчера была уверенность. С первым. То сегодня уверенность улетучилась.
Я Незнаю че такое ндс. Но если ещё вчера была уверенность. С первым. То сегодня уверенность улетучилась.
......никто не знает Vit я знаю кто такой НДС он приходит всегда и везде в любое время суток,ты не бойся его он не страшный и не добрый,но лучше с ним не сорится.....
Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 18:33
то он?.. а сам тот самый
В том то и дело, карманный парламент принимает антинародные законы, в этой стране называть вещи своими именами,обсуждать власть смерти подобно, поэтому не стоит лишний раз говорить о том,что на слуху у всех. Пусть будет на их совести
В том то и дело, карманный парламент принимает антинародные законы, в этой стране называть вещи своими именами,обсуждать власть смерти подобно, поэтому не стоит лишний раз говорить о том,что на слуху у всех. Пусть будет на их совести
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