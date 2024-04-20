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"Система изменится, если идти до конца" - Рудничанин, которого не пустили за границу, выиграл суд в Астане. Кого признали виновным?
"Система изменится, если идти до конца" - Рудничанин, которого не пустили за границу, выиграл суд в Астане. Кого признали виновным?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49036
"Система изменится, если идти до конца" - Рудничанин, которого не пустили за границу, выиграл суд в Астане. Кого признали виновным?
Отправлено: 20.04.24 - 13:17
20 сентября 2022 года житель Рудного, гражданин РФ Вячеслав ГРИЦЕНКО собрался в отпуск со своей семьей, но пропускать через границу их отказались. 11 апреля в силу вступило решение суда Астаны, которое возможно поставило точку в этом деле.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 15.04.19
- Сообщений:
- 10
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 20.04.24 - 13:17
Лайфхак.Пересекайте границу сухопутным путем.Летайте из РФ.Не благодарите.
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 20.04.24 - 15:57
– Хотя, как показывает практика, даже если вина налицо, то суд не желает вставать на сторону простых граждан.
....это не суд не желает вставать на сторону граждан, это государство и сотрудники ведомств не хотят выполнять законные законы в пользу простых граждан,судится с государством это трудная сложная процедура,доказать свою правоту очень трудно,бюрократия,чиновничество которое сидит на своих тёплых местах не хочет поднимать свой тяжёлый зад, это первое,второе финансовая сторона....государство непозволит быть в проигроше....
....это не суд не желает вставать на сторону граждан, это государство и сотрудники ведомств не хотят выполнять законные законы в пользу простых граждан,судится с государством это трудная сложная процедура,доказать свою правоту очень трудно,бюрократия,чиновничество которое сидит на своих тёплых местах не хочет поднимать свой тяжёлый зад, это первое,второе финансовая сторона....государство непозволит быть в проигроше....
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 99
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 20.04.24 - 17:53
Цитата:
ему нельзя так, осенью 22 там была мобилизация и его сразу хапнули бы и алга родину защищать только вот не известно от кого.
boss:
Летайте из РФ
Летайте из РФ
ему нельзя так, осенью 22 там была мобилизация и его сразу хапнули бы и алга родину защищать только вот не известно от кого.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1276
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 20.04.24 - 18:04
Цитата:
Глупости зачем писать?
Начальник:
его сразу хапнули
его сразу хапнули
Глупости зачем писать?
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 21.04.24 - 01:09
Цитата:
...ты свою родину в январе защитил где был что делал защитник,все по норам стали щимится защитнички...
Начальник:
ы и алга родину защищать только вот не известно от кого.
ы и алга родину защищать только вот не известно от кого.
...ты свою родину в январе защитил где был что делал защитник,все по норам стали щимится защитнички...
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 21.04.24 - 10:50
По поводу защиты родины. Наш министр сказал мы не кого выдворять не будем. У людей есть право идти на войну или нет. Всех через границу пропускали. Не кому стоп не говорили.
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 21.04.24 - 10:51
Зато Зеленский закрыл границу.
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 21.04.24 - 11:19
Цитата:
Мне кажется тут вы немного не правы. У каждого своя работа. Я работаю на производстве, кто-то учит, кто-то лечит. А для Кантара в стране есть специально обученные люди, которые за свою работу получают деньги и выходят на пенсию в 45.
Другое дело как они сработали, и почему среди них оказались предатели (на юге), позволившие завладеть экстремистам оружие. Это другое дело. Они, эти специально обученные люди, принимают присягу на верность стране и обязаны защищать страну и нас с вами - необученных и безоружных людей.
Ведь на Севере не пострадали оружейные арсеналы. Хотя стоит признать, что и буйных у нас оказалось мало...
родом из Шанхая2022:
...ты свою родину в январе защитил где был что делал защитник,все по норам стали щимится защитнички...
...ты свою родину в январе защитил где был что делал защитник,все по норам стали щимится защитнички...
Мне кажется тут вы немного не правы. У каждого своя работа. Я работаю на производстве, кто-то учит, кто-то лечит. А для Кантара в стране есть специально обученные люди, которые за свою работу получают деньги и выходят на пенсию в 45.
Другое дело как они сработали, и почему среди них оказались предатели (на юге), позволившие завладеть экстремистам оружие. Это другое дело. Они, эти специально обученные люди, принимают присягу на верность стране и обязаны защищать страну и нас с вами - необученных и безоружных людей.
Ведь на Севере не пострадали оружейные арсеналы. Хотя стоит признать, что и буйных у нас оказалось мало...
"Система изменится, если идти до конца" - Рудничанин, которого не пустили за границу, выиграл суд в Астане. Кого признали виновным?
Отправлено: 21.04.24 - 11:37
Цитата:
mks2703:Специально обученные люди?. Почему они не смогли отстоять себя. Правильно говоришь. Врач должен лечить. Сварщик правильно варить. И тд. Получается я на будущее не смогу надеяться на полицию? Они точно обученные.? Или по блату.
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 21.04.24 - 12:25
Цитата:
Выводы сделаны. Следствие провели. Виновные посажены. По факту была попытка свержения власти в стране. Голимый экстремизм и терроризм. На это должны быть четкие инструкции - огонь на поражение, чтобы мирные люди не пострадали. А мирные люди, на юге как раз и пострадали.
Дневные мирные шествия и митинги, вечером и ночью сменились анархией и погромами. И вот когда наступает анархия, тогда должен вступать в силу план "Б" - силовое решение проблемы.
Цитата:
Ну где-то предательство, где-то побоялись принять решение и взять ответственность на себя. Рядовой состав здесь ни при чём. Решение принимают большие начальники. Теперь эти начальники сидят, кто-то пустил себе пулю в голову, других поснимали.
У нас на Севере отработали нормально, всех буйных отловили, гражданские не пострадали ( я не слышал).
Vit:
Специально обученные люди?. Почему они не смогли отстоять себя.
Специально обученные люди?. Почему они не смогли отстоять себя.
Выводы сделаны. Следствие провели. Виновные посажены. По факту была попытка свержения власти в стране. Голимый экстремизм и терроризм. На это должны быть четкие инструкции - огонь на поражение, чтобы мирные люди не пострадали. А мирные люди, на юге как раз и пострадали.
Дневные мирные шествия и митинги, вечером и ночью сменились анархией и погромами. И вот когда наступает анархия, тогда должен вступать в силу план "Б" - силовое решение проблемы.
Цитата:
Vit:
Почему они не смогли отстоять себя.
Почему они не смогли отстоять себя.
Ну где-то предательство, где-то побоялись принять решение и взять ответственность на себя. Рядовой состав здесь ни при чём. Решение принимают большие начальники. Теперь эти начальники сидят, кто-то пустил себе пулю в голову, других поснимали.
У нас на Севере отработали нормально, всех буйных отловили, гражданские не пострадали ( я не слышал).
"Система изменится, если идти до конца" - Рудничанин, которого не пустили за границу, выиграл суд в Астане. Кого признали виновным?
Отправлено: 21.04.24 - 12:50
Цитата:
mks2703:Теперь смотри. Кантар. Юг в збунтовался. Север промолчал. Киев. Збунтовался. Донбасс промолчал. Получается кто в костанае живёт сепары?. Получается на севере за порядок, за власть. Значит мы сепары?
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 21.04.24 - 15:09
Цитата:
.... в офисе не сижу и работаю простым работягой,здесь другой вопрос,почему как вы говорите спец.обученные люди..... не выполнили свою работу а попросту струсили,что пришлось попросить помощи стран ОДКБ,получается силовые органы не состоянии защитить народ своей страны....
mks2703:
Мне кажется тут вы немного не правы. У каждого своя работа. Я работаю на производстве, кто-то учит, кто-то лечит. А для Кантара в стране есть специально обученные люди, которые за свою работу получают деньги и выходят на пенсию в 45.
Мне кажется тут вы немного не правы. У каждого своя работа. Я работаю на производстве, кто-то учит, кто-то лечит. А для Кантара в стране есть специально обученные люди, которые за свою работу получают деньги и выходят на пенсию в 45.
.... в офисе не сижу и работаю простым работягой,здесь другой вопрос,почему как вы говорите спец.обученные люди..... не выполнили свою работу а попросту струсили,что пришлось попросить помощи стран ОДКБ,получается силовые органы не состоянии защитить народ своей страны....
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 21.04.24 - 16:10
Цитата:
Немного канешно не по теме. Но тут в контексте две страны, так что можно...
Вы пытаетесь "натянуть сову на глобус". Ситуации далеко не одинаковые. Там Запад, здесь Восток.
На Украине имела место "оранжевая революция - Майдан" (кстати не первый), там "продвинутая" молодежь в основном западенская хотела интеграции своей страны в ЕС. И когда Янукович отложил интеграцию, начался майдан, который при содействии Запада сверг легитимную власть. Почему Янукович отложил интеграцию, потому что Москва сказала, что закроет таможенные границы с Украиной. Чтобы обезопасить свой рынок и наш тоже от беспошлинных товаров из Европы, которые бы хлынули через территорию Украины. Можно по разному относится к Януковичу, но он точно не дурак (просто мягкотелый), так как основным рынком сбыта украинских товаров является Таможенный Союз стран СНГ. На Европе Украина зарабатывала копейки, основной кэш приходился на Россию и страны СНГ. Донбасс давал 25% ВВП и это от связей с Россией, ну и там в основном проживают русские. Зачем им поддерживать Майдан?
У на в Казахстане, случилась парадоксальная ситуация. Ушел один президент, пришел другой. Но тот который уходил, не совсем ушел. Официально - да, фактически - нет. Причем оставил себе кучу властных полномочий. Практически второе правительство в тени. Причем его люди остались во многих силовых структурах, что впоследствии и сказалось на ситуации с Кантаром. Ведь некоторые силовики на Юге, всё никак не могли определиться, на какого президента ставить - сильный в тени, слабый на троне.
Триггером послужила цена на газ. Недовольные люди вышли на улицу. Причем организованно по всей стране. В том числе и у нас (так что тема с сепарами - ваще не о чём). Для меня в этой истории остается непонятным один момент - причем здесь оппозиция с этим вором в изгнании Аблязовым. Что-то я сомневаюсь, что они могли организовать этот кипиш. Примазаться вполне или все таки смогли? Просто всё совпало...
А потом снова Москва. И Москва, как и Пекин сделали выбор в пользу легитимного президента. Контингент ОДКБ занял объемные ключевые точки. А наши силовики занялись зачисткой южной столицы. Как говорится применение оружия быстро решило все проблемы с анархией (надо было канешно раньше). Кантар ушел, и с ним ушло время первого президента. Остались таблички, улицы, плохие контракты, и переобувшиеся люди...
Vit:
Теперь смотри. Кантар. Юг в збунтовался. Север промолчал. Киев. Збунтовался. Донбасс промолчал. Получается кто в костанае живёт сепары?. Получается на севере за порядок, за власть. Значит мы сепары?
Теперь смотри. Кантар. Юг в збунтовался. Север промолчал. Киев. Збунтовался. Донбасс промолчал. Получается кто в костанае живёт сепары?. Получается на севере за порядок, за власть. Значит мы сепары?
Немного канешно не по теме. Но тут в контексте две страны, так что можно...
Вы пытаетесь "натянуть сову на глобус". Ситуации далеко не одинаковые. Там Запад, здесь Восток.
На Украине имела место "оранжевая революция - Майдан" (кстати не первый), там "продвинутая" молодежь в основном западенская хотела интеграции своей страны в ЕС. И когда Янукович отложил интеграцию, начался майдан, который при содействии Запада сверг легитимную власть. Почему Янукович отложил интеграцию, потому что Москва сказала, что закроет таможенные границы с Украиной. Чтобы обезопасить свой рынок и наш тоже от беспошлинных товаров из Европы, которые бы хлынули через территорию Украины. Можно по разному относится к Януковичу, но он точно не дурак (просто мягкотелый), так как основным рынком сбыта украинских товаров является Таможенный Союз стран СНГ. На Европе Украина зарабатывала копейки, основной кэш приходился на Россию и страны СНГ. Донбасс давал 25% ВВП и это от связей с Россией, ну и там в основном проживают русские. Зачем им поддерживать Майдан?
У на в Казахстане, случилась парадоксальная ситуация. Ушел один президент, пришел другой. Но тот который уходил, не совсем ушел. Официально - да, фактически - нет. Причем оставил себе кучу властных полномочий. Практически второе правительство в тени. Причем его люди остались во многих силовых структурах, что впоследствии и сказалось на ситуации с Кантаром. Ведь некоторые силовики на Юге, всё никак не могли определиться, на какого президента ставить - сильный в тени, слабый на троне.
Триггером послужила цена на газ. Недовольные люди вышли на улицу. Причем организованно по всей стране. В том числе и у нас (так что тема с сепарами - ваще не о чём). Для меня в этой истории остается непонятным один момент - причем здесь оппозиция с этим вором в изгнании Аблязовым. Что-то я сомневаюсь, что они могли организовать этот кипиш. Примазаться вполне или все таки смогли? Просто всё совпало...
А потом снова Москва. И Москва, как и Пекин сделали выбор в пользу легитимного президента. Контингент ОДКБ занял объемные ключевые точки. А наши силовики занялись зачисткой южной столицы. Как говорится применение оружия быстро решило все проблемы с анархией (надо было канешно раньше). Кантар ушел, и с ним ушло время первого президента. Остались таблички, улицы, плохие контракты, и переобувшиеся люди...
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 21.04.24 - 16:24
Цитата:
Ну вы же не думаете, что там работают какие-то особенные люди. Такие же как и везде. И у меня на производстве хватает и разгильдяев и лентяев и дураков, и нормальных много. Просто у нашего производства есть определенный алгоритм, как работать в штатной ситуации, как во внештатной (план ликвидации аварии есть). Во внештатной обязательно присутствие начальников - мелких и больших. И зачастую им приходится принимать те или иные решения, за которую они потом будут нести ответственность. Либо лавры - либо кактус.
Так и в силовых структурах свой алгоритм. И в основном от больших начальников зависит, как будет развиваться та или иная ситуация...
Было много видео, как безоружных солдатиков (вчерашних юнцов), безоружных ментов и курсантов метелит оголтелая толпа. Это печально, что их командирам не хватило СМЕЛОСТИ принять нужные решения...
родом из Шанхая2022:
почему как вы говорите спец.обученные люди..... не выполнили свою работу
почему как вы говорите спец.обученные люди..... не выполнили свою работу
Ну вы же не думаете, что там работают какие-то особенные люди. Такие же как и везде. И у меня на производстве хватает и разгильдяев и лентяев и дураков, и нормальных много. Просто у нашего производства есть определенный алгоритм, как работать в штатной ситуации, как во внештатной (план ликвидации аварии есть). Во внештатной обязательно присутствие начальников - мелких и больших. И зачастую им приходится принимать те или иные решения, за которую они потом будут нести ответственность. Либо лавры - либо кактус.
Так и в силовых структурах свой алгоритм. И в основном от больших начальников зависит, как будет развиваться та или иная ситуация...
Было много видео, как безоружных солдатиков (вчерашних юнцов), безоружных ментов и курсантов метелит оголтелая толпа. Это печально, что их командирам не хватило СМЕЛОСТИ принять нужные решения...
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