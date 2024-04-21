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≡ В восьми районах Костаная запланированы отключения электроэнергии на следующей неделе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49036
В восьми районах Костаная запланированы отключения электроэнергии на следующей неделе
Отправлено: 21.04.24 - 15:29
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План работ Костанайской Горэлектросети с 22 по 26 апреля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в восьми районах областного центра.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
724
Re: В восьми районах Костаная запланированы отключения...
Отправлено: 21.04.24 - 15:29
#1
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В костанае есть улица Ленина??
АЦитата:
аптека «Забота»,

больница, 

почта, 


Уточнить низзя? Мы же в деревне живём, у нас одна аптека "Забота",и почты у нас 1 отделение...
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