Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан

Отправлено: - 12:30

Когда Токаев стал президентом,я то же надеялся на лучшее,но сейчас я против такого президента.

Благодаря вам г.президент и закону о понижение порога НДС который вы подписали,я как предприниматель не могу просто честно работать и платить налоги,теперь я должен постоянно контролировать свои обороты,для чего всё это и где логика ,ведь чем больше я наторгую тем больше денег в бюджет заплачу.

Зачем вы приехали в показушную палатку которая стоит возле акимата в Затобольске ,ведь если бы на самом деле хотели встретится с людьми которые пострадали от паводков надо было ехать в эвакуационные пункты.