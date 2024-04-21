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≡ Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49035
Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 11:29
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Когда президент Токаев провозгласил политику «Нового Казахстана», я был рад и всей душой приветствовал новые веяния в нашей стране. По прошествии времени я понял, что у меня в жизни ничего не изменилось. А кое-что мне абсолютно не нравится.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
324
Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 11:29
#1
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"...отобрать у назарбаевских миллиарды и тогда будет всем счастье...."

Сколько времени прошло, что-то непохоже, что получается "отобрать". Пока только копейки отжаты...
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
270
Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 12:03
#2
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Да уж, плакат конечно очень колоритно смотрится, кто-то же его туда впихнул, идея, стратегия верная, РЕАЛИЗАЦИЯ хромает, отрицательная селекция делает свое дело, брат, сват, маке, баке, не осталось людей, одни родственники
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14524
Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 12:09
#3
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Саба ты в журналисты подался? Чувствуется критика к властям.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9821
Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 12:30
#4
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Когда Токаев стал президентом,я то же надеялся на лучшее,но сейчас я против такого президента.
Благодаря вам г.президент и закону о понижение порога НДС который вы подписали,я как предприниматель не могу просто честно работать и платить налоги,теперь я должен постоянно контролировать свои обороты,для чего всё это и где логика ,ведь чем больше я наторгую тем больше денег в бюджет заплачу.
Зачем вы приехали в показушную палатку которая стоит возле акимата в Затобольске ,ведь если бы на самом деле хотели встретится с людьми которые пострадали от паводков надо было ехать в эвакуационные пункты.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14524
Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 13:02
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Я Незнаю че такое ндс. Но если ещё вчера была уверенность. С первым. То сегодня уверенность улетучилась.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9821
Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 13:12
#6
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Цитата:
Vit:
Я Незнаю че такое ндс.

Да,ничего хорошего 2 бухгалтера надо с З\П по 300тысяч+куча бумаг и отчетности,шаг влево шаг вправо огромные штрафы.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6846
Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 14:20
#7
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Предложение от елбасы- вначале экономика, потом политика,даёт о себе знать. Мы простолюдины действительно поверили,что возможно эти демократические призывы от оппозиций мешают и не стали их поддерживать,верили что скоро заживём как в эмиратах, а ведь обещал ни кто-нибудь,а сам тот самый. В итоге ограбили, обули, обманули.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1120
Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 14:49
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
, а ведь обещал ни кто-нибудь,а сам тот самый. В итоге ограбили, обули, обманули.

....Сайлау можно поимённо кто эти люди ?
кто грабил?
кто обманул?
кто обул?

кто он?.. а сам тот самый ...
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