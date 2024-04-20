Отправлено: - 16:10

Vit:

Теперь смотри. Кантар. Юг в збунтовался. Север промолчал. Киев. Збунтовался. Донбасс промолчал. Получается кто в костанае живёт сепары?. Получается на севере за порядок, за власть. Значит мы сепары?

Цитата:Немного канешно не по теме. Но тут в контексте две страны, так что можно...Вы пытаетесь "натянуть сову на глобус". Ситуации далеко не одинаковые. Там Запад, здесь Восток.На Украине имела место "оранжевая революция - Майдан" (кстати не первый), там "продвинутая" молодежь в основном западенская хотела интеграции своей страны в ЕС. И когда Янукович отложил интеграцию, начался майдан, который при содействии Запада сверг легитимную власть. Почему Янукович отложил интеграцию, потому что Москва сказала, что закроет таможенные границы с Украиной. Чтобы обезопасить свой рынок и наш тоже от беспошлинных товаров из Европы, которые бы хлынули через территорию Украины. Можно по разному относится к Януковичу, но он точно не дурак (просто мягкотелый), так как основным рынком сбыта украинских товаров является Таможенный Союз стран СНГ. На Европе Украина зарабатывала копейки, основной кэш приходился на Россию и страны СНГ. Донбасс давал 25% ВВП и это от связей с Россией, ну и там в основном проживают русские. Зачем им поддерживать Майдан?У на в Казахстане, случилась парадоксальная ситуация. Ушел один президент, пришел другой. Но тот который уходил, не совсем ушел. Официально - да, фактически - нет. Причем оставил себе кучу властных полномочий. Практически второе правительство в тени. Причем его люди остались во многих силовых структурах, что впоследствии и сказалось на ситуации с Кантаром. Ведь некоторые силовики на Юге, всё никак не могли определиться, на какого президента ставить - сильный в тени, слабый на троне.Триггером послужила цена на газ. Недовольные люди вышли на улицу. Причем организованно по всей стране. В том числе и у нас (так что тема с сепарами - ваще не о чём). Для меня в этой истории остается непонятным один момент - причем здесь оппозиция с этим вором в изгнании Аблязовым. Что-то я сомневаюсь, что они могли организовать этот кипиш. Примазаться вполне или все таки смогли? Просто всё совпало...А потом снова Москва. И Москва, как и Пекин сделали выбор в пользу легитимного президента. Контингент ОДКБ занял объемные ключевые точки. А наши силовики занялись зачисткой южной столицы. Как говорится применение оружия быстро решило все проблемы с анархией (надо было канешно раньше). Кантар ушел, и с ним ушло время первого президента. Остались таблички, улицы, плохие контракты, и переобувшиеся люди...