Отправлено: - 11:19

родом из Шанхая2022:

...ты свою родину в январе защитил где был что делал защитник,все по норам стали щимится защитнички...

Цитата:Мне кажется тут вы немного не правы. У каждого своя работа. Я работаю на производстве, кто-то учит, кто-то лечит. А для Кантара в стране есть специально обученные люди, которые за свою работу получают деньги и выходят на пенсию в 45.Другое дело как они сработали, и почему среди них оказались предатели (на юге), позволившие завладеть экстремистам оружие. Это другое дело. Они, эти специально обученные люди, принимают присягу на верность стране и обязаны защищать страну и нас с вами - необученных и безоружных людей.Ведь на Севере не пострадали оружейные арсеналы. Хотя стоит признать, что и буйных у нас оказалось мало...