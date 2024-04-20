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≡ "Система изменится, если идти до конца" - Рудничанин, которого не пустили за границу, выиграл суд в Астане. Кого признали виновным?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49034
"Система изменится, если идти до конца" - Рудничанин, которого не пустили за границу, выиграл суд в Астане. Кого признали виновным?
Отправлено: 20.04.24 - 13:17
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20 сентября 2022 года житель Рудного, гражданин РФ Вячеслав ГРИЦЕНКО собрался в отпуск со своей семьей, но пропускать через границу их отказались. 11 апреля в силу вступило решение суда Астаны, которое возможно поставило точку в этом деле.
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boss
§ boss
(Пользователи)
Регистрация:
15.04.19
Сообщений:
10
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 20.04.24 - 13:17
#1
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Лайфхак.Пересекайте границу сухопутным путем.Летайте из РФ.Не благодарите.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1118
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 20.04.24 - 15:57
#2
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– Хотя, как показывает практика, даже если вина налицо, то суд не желает вставать на сторону простых граждан.

....это не суд не желает вставать на сторону граждан, это государство и сотрудники ведомств не хотят выполнять законные законы в пользу простых граждан,судится с государством это трудная сложная процедура,доказать свою правоту очень трудно,бюрократия,чиновничество которое сидит на своих тёплых местах не хочет поднимать свой тяжёлый зад, это первое,второе финансовая сторона....государство непозволит быть в проигроше....
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
99
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 20.04.24 - 17:53
#3
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Цитата:
boss:
Летайте из РФ


ему нельзя так, осенью 22 там была мобилизация и его сразу хапнули бы и алга родину защищать только вот не известно от кого.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1276
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 20.04.24 - 18:04
#4
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Цитата:
Начальник:
его сразу хапнули

Глупости зачем писать?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1118
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 21.04.24 - 01:09
#5
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Цитата:
Начальник:
ы и алга родину защищать только вот не известно от кого.


...ты свою родину в январе защитил где был что делал защитник,все по норам стали щимится защитнички...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14521
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 21.04.24 - 10:50
#6
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По поводу защиты родины. Наш министр сказал мы не кого выдворять не будем. У людей есть право идти на войну или нет. Всех через границу пропускали. Не кому стоп не говорили.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14521
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 21.04.24 - 10:51
#7
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Зато Зеленский закрыл границу.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
322
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 21.04.24 - 11:19
#8
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
...ты свою родину в январе защитил где был что делал защитник,все по норам стали щимится защитнички...


Мне кажется тут вы немного не правы. У каждого своя работа. Я работаю на производстве, кто-то учит, кто-то лечит. А для Кантара в стране есть специально обученные люди, которые за свою работу получают деньги и выходят на пенсию в 45.
Другое дело как они сработали, и почему среди них оказались предатели (на юге), позволившие завладеть экстремистам оружие. Это другое дело. Они, эти специально обученные люди, принимают присягу на верность стране и обязаны защищать страну и нас с вами - необученных и безоружных людей.
Ведь на Севере не пострадали оружейные арсеналы. Хотя стоит признать, что и буйных у нас оказалось мало...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14521
"Система изменится, если идти до конца" - Рудничанин, которого не пустили за границу, выиграл суд в Астане. Кого признали виновным?
Отправлено: 21.04.24 - 11:37
#9
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Цитата:
mks2703:
Специально обученные люди?. Почему они не смогли отстоять себя. Правильно говоришь. Врач должен лечить. Сварщик правильно варить. И тд. Получается я на будущее не смогу надеяться на полицию? Они точно обученные.? Или по блату.
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