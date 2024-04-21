Отправлено: - 11:30

А еще у нас будут специальные чипы, чтобы управлять компьютером напрямую, при помощи мозговых импульсов. Это здорово. Истрашно.

И доступ к смартфонам получили не с самых первых лет жизни.

Цитата:Страшно, если у всех это будет, а вам не достанется...Цитата:Так и что тут хорошего? Кто-то по улицам шорохался, там курить научили, первое "дело", учёт, вступление в банду, дырка в башке... А мог бы в смартфон втыкать.