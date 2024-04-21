Отправлено: - 11:29

Когда президент Токаев провозгласил политику «Нового Казахстана», я был рад и всей душой приветствовал новые веяния в нашей стране. По прошествии времени я понял, что у меня в жизни ничего не изменилось. А кое-что мне абсолютно не нравится.