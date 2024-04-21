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≡ Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49034
Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 11:29
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Когда президент Токаев провозгласил политику «Нового Казахстана», я был рад и всей душой приветствовал новые веяния в нашей стране. По прошествии времени я понял, что у меня в жизни ничего не изменилось. А кое-что мне абсолютно не нравится.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
322
Re: Сабит СУНДЕТБАЕВ: Почему я разуверился в Жана Казахстан
Отправлено: 21.04.24 - 11:29
#1
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"...отобрать у назарбаевских миллиарды и тогда будет всем счастье...."

Сколько времени прошло, что-то непохоже, что получается "отобрать". Пока только копейки отжаты...
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