Привет, наша шебутная Таноми! Лежал на операции и как-то умом отошел от местных телодвижений на форуме. А потом заглянул на него и чуть не стошнило от всякой вони, которой поливают друг друга. Со стороны оно очень ярко заметно. Поэтому и не хочу влезать в это все. Так и хочется оставить картинку и уйти подальше.
Как война разлучила нас, очень печально плохо всё это,даже можно сказать ужасно, хотел бы позвать в гости Алекса, Таноми,,Скептика, пока это невозможно, переругаемся все,но почему нет? Будет завтра и может оно будет лучше!!!
Умные люди: 1. Не ругаются, а спорят, ведут дискуссию. И то, только в том случае, если плохо знают собеседника, не знают, насколько твёрдо он стоит на своих позициях и надеются его переубедить, перетянуть на свою сторону, убедить в своей правоте. Если знают, что спорить бесполезно, то просто не спорят, а: 2. Или прекращают всякое общение, или находят много других тем для общения. А темы могут быть и нейтральные, и даже объединяющие. Например - участие в субботниках, совместная посадка деревьев по городу, какая-нибудь волонтёрская деятельность... (из личного опыта)
Смотрю сейчас теннис,в менталитете есть разница,наверное мы просто не понимаем, у всех мини юбки, но как то разница между Рыбакиной и украинкой Костюк огромная, наверное я пристрастен,Рыбакина хоть и москвичка, какая то своя,близкая по духу, а Костюк, спина оголённая, почти голая. Наверное современные тенденции,возможно я и старикан,брюзжу потихоньку
saba: Смотрю сейчас теннис,в менталитете есть разница,наверное мы просто не понимаем, у всех мини юбки, но как то разница между Рыбакиной и украинкой Костюк огромная, наверное я пристрастен,Рыбакина хоть и москвичка, какая то своя,близкая по духу, а Костюк, спина оголённая, почти голая. Наверное современные тенденции,возможно я и старикан,брюзжу потихоньку
Взгляните на весь спорт в целом. Там нет достижений человека, там есть отдельно женские и мужские виды. По мимо того, что там борьба за равенство не просто проиграна, а в принципе не ведётся, цели мужского и женского спорта разные. Мужские виды спорта это про достижения и рекорды. Женские - это про про труселя. Оно и понятно - мужики же диктуют правила, кому и как и зачем выступать. Если считаете, что я не прав - сравните форму фигуристок, синхронисток, воллейболисток,теннисисток и прочих -систок. смиритесь и получайте удовольствие
maxsaf: Странно, что вы в принципе объединили в одном предложении "спорт" и "хомо сапиенс"
в каком-то смысле все животные устраивают "спортивные" состязания. они не столь формализованы как у нашего вида, но так и настолько тупых животных больше нет. использование же терминов "мужчина" и "женщина" излишне нагружено социальным смыслом и всякой х(ерундой)й типа равноправия. поэтому были выбраны нейтральные, имеющие строго физиологическую подоплеку. указание вида как бы само собой разумеется, дабы исключить гипотезу что речь ведется о допустим кузнечиках.
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