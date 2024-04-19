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родом из Шанхая2022:

....вот и раскрыли вы свои лица уважаемые пользователи ка можите нагадить,себя в молодости забыли?.... хорошо что ещё недодумались кирпичи кидать....хотя?

Цитата:Вы гуманист. Прекрасно вас понимаю. В моей молодости всё было немного по-другому. На том месте где сейчас работает один человек, раньше работало 2-3 человека. Интенсификация постсоветского капитализма, так сказать нечеловеческий оскал.Мы с другом работаем по-сменно. И не сидим на работе за компом. И нам к 6 утра надо быть на остановке, чтобы попасть на работу. Работа тяжелая и местами опасная.Этот молодой хмырь, как жаловался мне друг, может приехать в час ночи, в два, а то и в четыре. Посигналит. И стоит ждет Светку с включенным музоном. Маме либо пофиг, либо она тоже в ночь.Ну ничего же страшного, если человек не выспался, и получил травму на работе (такое бывает), или аварию устроил (что тоже нехорошо), из-за недосыпа. Молодость, что с неё взять? Один раз бывает - танцуй пока молодой....Во дворе окруженном пятиэтажками, очень хорошая слышимость ночью.Может надо просто уважать других людей. У всех есть сотовые телефоны, и даже не один, и даже Айфоны.пс: Были бы яичные кирпичи, значит полетел бы кирпич. Не припомню, чтобы в молодости я шорохался по ночам с Романтиком-306 (батарейки раньше были дефицит). Бухали ночью в детсадовской беседке (напряг раньше был с хатами, да и кафешек не было). Машина была только у одного из нас и то нечасто, магнитол тогда не было и ночного радио. Песни не орали. Бухали да в машине в гараже... Всё, что вспомнил.