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За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49032
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 10:47
Мотоциклиста, который "газовал" на месте, патрульные полицейские заметили около ЦУМа. Проигнорировав замечания сотрудников, парень сорвался с места и поехал по Сити-центру и площади перед облакиматом, где движение транспорта запрещено.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14515
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 13:20
Комментарий удален модератором.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2156
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 13:23
Цитата:
Если вы считаете, что пользователь нарушил правила сайта, сообщать об этом нужно в л/с, либо нажав на "!".
Ваш комментарий был удален за отклонение от темы статьи.
Комментарий вашего оппонента был отредактирован, так как после редактирования в нем осталось содержание, которое относится к теме статьи.
Жаловаться на модерацию нужно в л/с или в Вопросах редакции. Но не в тематических ветках.
ПолиграфЪ Боярышников:
Почему удалили комментарий где я отметила грубость и выражение данного "Vit" а Домовенок исправляет но не удаляет комментарии , у вас двойные стандарты в отношений участников форума?
Почему удалили комментарий где я отметила грубость и выражение данного "Vit" а Домовенок исправляет но не удаляет комментарии , у вас двойные стандарты в отношений участников форума?
Если вы считаете, что пользователь нарушил правила сайта, сообщать об этом нужно в л/с, либо нажав на "!".
Ваш комментарий был удален за отклонение от темы статьи.
Комментарий вашего оппонента был отредактирован, так как после редактирования в нем осталось содержание, которое относится к теме статьи.
Жаловаться на модерацию нужно в л/с или в Вопросах редакции. Но не в тематических ветках.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 320
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 19.04.24 - 14:34
Цитата:
дело было осенью...но я бы и зимой повторил
юля елиссева:
особенно зимой.
особенно зимой.
дело было осенью...но я бы и зимой повторил
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 134
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 19.04.24 - 22:43
Правильно нужно кидать яйцами или по ним, когда музыку включают "музыканты" на весь двор или целлофановый пакетик с растворителем, который лопнет при соприкосновении с кузовом. Мотогонщику наверное досталось по полной, и поделом не надо злить полицейских, все равно здоровья не хватит. Если бы этот беспредел был в США или в Китае, просто пристрелили бы как биомусор! Думаю, Президент в будущем даст такие полномочия отстреливать гопников и понторезов, которые кроме вреда для общества ничего не могут.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1118
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 19.04.24 - 23:34
Цитата:
Правильно нужно кидать яйцами или по ним, когда музыку включают "музыканты" на весь двор или целлофановый пакетик с растворителем.
....вот и раскрыли вы свои лица уважаемые пользователи ка можите нагадить,себя в молодости забыли?.... хорошо что ещё недодумались кирпичи кидать....хотя?
mks2703:
Открываю окно. Поправляю прицел. И кидаю одно яйцо на лобовуху, другое на капот.
Открываю окно. Поправляю прицел. И кидаю одно яйцо на лобовуху, другое на капот.
Правильно нужно кидать яйцами или по ним, когда музыку включают "музыканты" на весь двор или целлофановый пакетик с растворителем.
....вот и раскрыли вы свои лица уважаемые пользователи ка можите нагадить,себя в молодости забыли?.... хорошо что ещё недодумались кирпичи кидать....хотя?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6845
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 20.04.24 - 23:01
хорошо что ещё недодумались кирпичи кидать....хотя?
Был такой случай. Каждое утро очень рано,в пять-шесть часов приезжал трактор с грохочущим прицепом, бесцеремонно стучался в форточку магазина,покупал пачку сигарет и с ревом уносился. Так продолжалось всё лето, конечно все просыпались злыми. Тогда я житель третьего этажа приготовил самый настоящий кирпич чтобы бомбардировать злосчастный трактор. Однако,в ту ночь подъехала крутая тачка с громкой музыкой и я со злости кинул кирпич на крышу этого авто,музыка тут же прервалась, водитель стал в истерике слать проклятия всем жителям этого дома и молча уехал
Был такой случай. Каждое утро очень рано,в пять-шесть часов приезжал трактор с грохочущим прицепом, бесцеремонно стучался в форточку магазина,покупал пачку сигарет и с ревом уносился. Так продолжалось всё лето, конечно все просыпались злыми. Тогда я житель третьего этажа приготовил самый настоящий кирпич чтобы бомбардировать злосчастный трактор. Однако,в ту ночь подъехала крутая тачка с громкой музыкой и я со злости кинул кирпич на крышу этого авто,музыка тут же прервалась, водитель стал в истерике слать проклятия всем жителям этого дома и молча уехал
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 320
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 21.04.24 - 01:57
Цитата:
Вы гуманист. Прекрасно вас понимаю. В моей молодости всё было немного по-другому. На том месте где сейчас работает один человек, раньше работало 2-3 человека. Интенсификация постсоветского капитализма, так сказать нечеловеческий оскал.
Мы с другом работаем по-сменно. И не сидим на работе за компом. И нам к 6 утра надо быть на остановке, чтобы попасть на работу. Работа тяжелая и местами опасная.
Этот молодой хмырь, как жаловался мне друг, может приехать в час ночи, в два, а то и в четыре. Посигналит. И стоит ждет Светку с включенным музоном. Маме либо пофиг, либо она тоже в ночь.
Ну ничего же страшного, если человек не выспался, и получил травму на работе (такое бывает), или аварию устроил (что тоже нехорошо), из-за недосыпа. Молодость, что с неё взять? Один раз бывает - танцуй пока молодой....
Во дворе окруженном пятиэтажками, очень хорошая слышимость ночью.
Может надо просто уважать других людей. У всех есть сотовые телефоны, и даже не один, и даже Айфоны.
пс: Были бы яичные кирпичи, значит полетел бы кирпич. Не припомню, чтобы в молодости я шорохался по ночам с Романтиком-306 (батарейки раньше были дефицит). Бухали ночью в детсадовской беседке (напряг раньше был с хатами, да и кафешек не было). Машина была только у одного из нас и то нечасто, магнитол тогда не было и ночного радио. Песни не орали. Бухали да в машине в гараже... Всё, что вспомнил.
родом из Шанхая2022:
....вот и раскрыли вы свои лица уважаемые пользователи ка можите нагадить,себя в молодости забыли?.... хорошо что ещё недодумались кирпичи кидать....хотя?
....вот и раскрыли вы свои лица уважаемые пользователи ка можите нагадить,себя в молодости забыли?.... хорошо что ещё недодумались кирпичи кидать....хотя?
Вы гуманист. Прекрасно вас понимаю. В моей молодости всё было немного по-другому. На том месте где сейчас работает один человек, раньше работало 2-3 человека. Интенсификация постсоветского капитализма, так сказать нечеловеческий оскал.
Мы с другом работаем по-сменно. И не сидим на работе за компом. И нам к 6 утра надо быть на остановке, чтобы попасть на работу. Работа тяжелая и местами опасная.
Этот молодой хмырь, как жаловался мне друг, может приехать в час ночи, в два, а то и в четыре. Посигналит. И стоит ждет Светку с включенным музоном. Маме либо пофиг, либо она тоже в ночь.
Ну ничего же страшного, если человек не выспался, и получил травму на работе (такое бывает), или аварию устроил (что тоже нехорошо), из-за недосыпа. Молодость, что с неё взять? Один раз бывает - танцуй пока молодой....
Во дворе окруженном пятиэтажками, очень хорошая слышимость ночью.
Может надо просто уважать других людей. У всех есть сотовые телефоны, и даже не один, и даже Айфоны.
пс: Были бы яичные кирпичи, значит полетел бы кирпич. Не припомню, чтобы в молодости я шорохался по ночам с Романтиком-306 (батарейки раньше были дефицит). Бухали ночью в детсадовской беседке (напряг раньше был с хатами, да и кафешек не было). Машина была только у одного из нас и то нечасто, магнитол тогда не было и ночного радио. Песни не орали. Бухали да в машине в гараже... Всё, что вспомнил.
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