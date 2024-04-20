Отправлено: - 23:29

bgb:

но хочу сказать, что в Костанае нет других условий для их передвижения, как по тротуарам. Их туда загнали! Потому что нет велодорожек и не предвидится!

Цитата:Ну так это не дело. У нас и туалетов мало. Давайте будем мочиться, где приспичит. И мочатся набухавшиеся граждане, двоих еле от подъезда отогнал. Им с.ка лень было попроситься в кафешку. У нас и для собак нет мест выгула, и после зимы, везде "мины" разбросаны. Хозяевам же лень таскать с собой совочки с пакетиками (как в цивилизованных странах), но они вопят больше всех, что у нас нет цивилизации.Нет велодорожек. И что? Тут для машин не хватает места на дороге. Давайте снесем дома вдоль дорог и построим велодорожки для велосипедистов и самокатчиков. Или деревья на крайняк спилим, для пары десятков одержимых. Раньше, когда строили дома, самокатчиков и в помине не было. Теперь для них будем лепить инфраструктуру? Завтра появятся аэротакси - снесем 9-этажки?Я конечно утрирую. Но в кои то веки сделали для ЛЮДЕЙ нормальные широкие пешеходные дорожки, по которым можно с удовольствием гулять, не в притирку. И вот новая напасть.Ну если ты боишься ездить по дороге, рядом с автомобилем - катайся на площадях, за городом, там где не врежешься в человека.И они ведь носятся с приличной скоростью по пешеходным дорожкам. Меня как то с двух сторон обогнули, я не успел испугаться. Так бы я подался вправо и сбил бы одного из них. Самокатчики такие же отмороженные. Едет дядя лет 45 на большой скорости - выпендривается кося под молодежь. Ну что тут сказать? Пусть введут новую категорию в правах на управление велосипедом и самокатом, ну или "лежачих" полицейских ложить на пешеходных дорожках. Не знаю, ждать когда эта мода пройдет?