Отправлено: - 22:28

saba:

Смотрю сейчас теннис,в менталитете есть разница,наверное мы просто не понимаем, у всех мини юбки, но как то разница между Рыбакиной и украинкой Костюк огромная, наверное я пристрастен,Рыбакина хоть и москвичка, какая то своя,близкая по духу, а Костюк, спина оголённая, почти голая. Наверное современные тенденции,возможно я и старикан,брюзжу потихоньку

Цитата:Взгляните на весь спорт в целом. Там нет достижений человека, там есть отдельно женские и мужские виды. По мимо того, что там борьба за равенство не просто проиграна, а в принципе не ведётся, цели мужского и женского спорта разные. Мужские виды спорта это про достижения и рекорды. Женские - это про про труселя. Оно и понятно - мужики же диктуют правила, кому и как и зачем выступать. Если считаете, что я не прав - сравните форму фигуристок, синхронисток, воллейболисток,теннисисток и прочих -систок.смиритесь и получайте удовольствие