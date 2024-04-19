Отправлено: - 13:23

ПолиграфЪ Боярышников:

Почему удалили комментарий где я отметила грубость и выражение данного "Vit" а Домовенок исправляет но не удаляет комментарии , у вас двойные стандарты в отношений участников форума?

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