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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22988
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.04.24 - 12:12
#5566
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Цитата:
таноми52:
Привет, Козлов! Что-то давно не появлялись!

Эл с Алексом куда делись? Давненько их не видел
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3382
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.04.24 - 13:05
#5567
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Привет, наша шебутная Таноми! Лежал на операции и как-то умом отошел от местных телодвижений на форуме. А потом заглянул на него и чуть не стошнило от всякой вони, которой поливают друг друга. Со стороны оно очень ярко заметно. Поэтому и не хочу влезать в это все. Так и хочется оставить картинку и уйти подальше.



Г.Добров Прощальный взгляд. 1982
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4672
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.04.24 - 15:27
#5568
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Цитата:
Козлов я:
Со стороны оно очень ярко заметно.

Как война разлучила нас, очень печально плохо всё это,даже можно сказать ужасно, хотел бы позвать в гости Алекса, Таноми,,Скептика, пока это невозможно, переругаемся все,но почему нет? Будет завтра и может оно будет лучше!!!
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1276
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.04.24 - 18:35
#5569
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Цитата:
saba:
переругаемся все

Умные люди:
1. Не ругаются, а спорят, ведут дискуссию. И то, только в том случае, если плохо знают собеседника, не знают, насколько твёрдо он стоит на своих позициях и надеются его переубедить, перетянуть на свою сторону, убедить в своей правоте.
Если знают, что спорить бесполезно, то просто не спорят, а:
2. Или прекращают всякое общение, или находят много других тем для общения. А темы могут быть и нейтральные, и даже объединяющие. Например - участие в субботниках, совместная посадка деревьев по городу, какая-нибудь волонтёрская деятельность...
(из личного опыта)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4672
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.04.24 - 21:16
#5570
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Цитата:
Skeptic:
надеются его переубедить,

Полностью с Вами согласен, а то скучно было бы жить на Земле
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4672
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.04.24 - 21:25
#5571
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Смотрю сейчас теннис,в менталитете есть разница,наверное мы просто не понимаем, у всех мини юбки, но как то разница между Рыбакиной и украинкой Костюк огромная, наверное я пристрастен,Рыбакина хоть и москвичка, какая то своя,близкая по духу, а Костюк, спина оголённая, почти голая. Наверное современные тенденции,возможно я и старикан,брюзжу потихоньку
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4672
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.04.24 - 21:30
#5572
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Точно брюзга,поймал себя на мысли, а я же люблю, современных артисток,а про теннис так высказался, не люблю спорить , уважаю каждое мнение, иногда у меня бывает, зашкаливает
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22988
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.04.24 - 22:28
#5573
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Цитата:
saba:
Смотрю сейчас теннис,в менталитете есть разница,наверное мы просто не понимаем, у всех мини юбки, но как то разница между Рыбакиной и украинкой Костюк огромная, наверное я пристрастен,Рыбакина хоть и москвичка, какая то своя,близкая по духу, а Костюк, спина оголённая, почти голая. Наверное современные тенденции,возможно я и старикан,брюзжу потихоньку

Взгляните на весь спорт в целом. Там нет достижений человека, там есть отдельно женские и мужские виды. По мимо того, что там борьба за равенство не просто проиграна, а в принципе не ведётся, цели мужского и женского спорта разные. Мужские виды спорта это про достижения и рекорды. Женские - это про про труселя. Оно и понятно - мужики же диктуют правила, кому и как и зачем выступать. Если считаете, что я не прав - сравните форму фигуристок, синхронисток, воллейболисток,теннисисток и прочих -систок. :lol: смиритесь и получайте удовольствие :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1276
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.04.24 - 22:34
#5574
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Цитата:
maxsaf:
сравните форму

Во-первых и вообще, это красиво. :-)
И это - главное.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
551
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.04.24 - 22:56
#5575
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Цитата:
Козлов я:
Так и хочется оставить картинку и уйти подальше.

бон вояж!
Цитата:
maxsaf:
там есть отдельно женские и мужские виды. По мимо того, что там борьба за равенство не просто проиграна, а в принципе не ведётся

да что ты б.... такое несешь? (с) какое равенство?! как можно допустить мысль что самцы и самки хомо сапиенса равны в отношении свойств пригодных для спорта?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22988
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.04.24 - 23:22
#5576
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Цитата:
Skeptic:
Во-первых и вообще, это красиво. И это - главное.

Ну как сказать. Иногда там прям на грани дозволенного. :lol:





Цитата:
Nike представил новую форму для участников американской сборной на Олимпийских играх в Париже, однако компанию раскритиковали за слишком откровенный дизайн женского комплекта.



тыц

[Исправлено: maxsaf, 21.04.2024 - 00:30]

[Исправлено: maxsaf, 21.04.2024 - 00:32]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22988
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.04.24 - 23:24
#5577
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Цитата:
Карачун:
да что ты б.... такое несешь? (с) какое равенство?! как можно допустить мысль что самцы и самки хомо сапиенса равны в отношении свойств пригодных для спорта?

Я то как раз понимаю, что этого равенства нет и в принципе быть ни может практически ни в чем, как бы они не старались. Желающим доказать обратное - добро пожаловать в угольные шахты. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22988
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.04.24 - 23:26
#5578
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Цитата:
Карачун:
как можно допустить мысль что самцы и самки хомо сапиенса равны в отношении свойств пригодных для спорта?

Странно, что вы в принципе объединили в одном предложении "спорт" и "хомо сапиенс" :lol:
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