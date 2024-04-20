Re: "Система изменится, если идти до конца" -...

Отправлено: - 15:57

– Хотя, как показывает практика, даже если вина налицо, то суд не желает вставать на сторону простых граждан.



....это не суд не желает вставать на сторону граждан, это государство и сотрудники ведомств не хотят выполнять законные законы в пользу простых граждан,судится с государством это трудная сложная процедура,доказать свою правоту очень трудно,бюрократия,чиновничество которое сидит на своих тёплых местах не хочет поднимать свой тяжёлый зад, это первое,второе финансовая сторона....государство непозволит быть в проигроше....