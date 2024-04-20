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≡ Пирожки картофельные - не только для поста. Универсальное блюдо, имеет множество вариантов. И все хороши
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49032
Пирожки картофельные - не только для поста. Универсальное блюдо, имеет множество вариантов. И все хороши
Отправлено: 20.04.24 - 17:03
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Главное, сейчас картошка, отлежавшая зиму в подвале или в другом хранилище, хороша для картофельного теста. Для него как раз нужна крахмалистая. И тогда при известной ловкости рук можно даже без яйца обойтись тем, кто постится.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3336
Re: Пирожки картофельные - не только для поста. Универсальное...
Отправлено: 20.04.24 - 17:03
#1
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лежалую крахмалистую картошку лучше осахарить и перегнать. Полученный после двойной перегонки дистиллят настоять на обожжённой дубовой щепе и будет напиток не хуже кубинского рома.
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