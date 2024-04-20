Отправлено: - 17:03

Главное, сейчас картошка, отлежавшая зиму в подвале или в другом хранилище, хороша для картофельного теста. Для него как раз нужна крахмалистая. И тогда при известной ловкости рук можно даже без яйца обойтись тем, кто постится.