НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Система изменится, если идти до конца" - Рудничанин, которого не пустили за границу, выиграл суд в Астане. Кого признали виновным?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49032
"Система изменится, если идти до конца" - Рудничанин, которого не пустили за границу, выиграл суд в Астане. Кого признали виновным?
Отправлено: 20.04.24 - 13:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20 сентября 2022 года житель Рудного, гражданин РФ Вячеслав ГРИЦЕНКО собрался в отпуск со своей семьей, но пропускать через границу их отказались. 11 апреля в силу вступило решение суда Астаны, которое возможно поставило точку в этом деле.
Читать новость

boss
§ boss
(Пользователи)
Регистрация:
15.04.19
Сообщений:
10
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 20.04.24 - 13:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лайфхак.Пересекайте границу сухопутным путем.Летайте из РФ.Не благодарите.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1116
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 20.04.24 - 15:57
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
– Хотя, как показывает практика, даже если вина налицо, то суд не желает вставать на сторону простых граждан.

....это не суд не желает вставать на сторону граждан, это государство и сотрудники ведомств не хотят выполнять законные законы в пользу простых граждан,судится с государством это трудная сложная процедура,доказать свою правоту очень трудно,бюрократия,чиновничество которое сидит на своих тёплых местах не хочет поднимать свой тяжёлый зад, это первое,второе финансовая сторона....государство непозволит быть в проигроше....
Профайл
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
99
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 20.04.24 - 17:53
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
boss:
Летайте из РФ


ему нельзя так, осенью 22 там была мобилизация и его сразу хапнули бы и алга родину защищать только вот не известно от кого.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1275
Re: "Система изменится, если идти до конца" -...
Отправлено: 20.04.24 - 18:04
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Начальник:
его сразу хапнули

Глупости зачем писать?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS