Re: Что разрешено самокатчикам и за что их штрафуют в Казахстане

Отправлено: - 13:37

Честно говоря, задолбали эти самокатчики и велосипедисты катающиеся на пешеходных дорожках. На дорогах им ссыкотно, так они пешеходные тротуары превратили в свою дорогу. Порой так и хочется выставить локоть. Когда их уже начнут ловить, штрафовать и отбирать транспортное средство?