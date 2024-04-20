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≡ Что разрешено самокатчикам и за что их штрафуют в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49032
Что разрешено самокатчикам и за что их штрафуют в Казахстане
Отправлено: 20.04.24 - 13:37
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Горожане жалуются на отсутствие свободного пространства для пешеходов, ведь проезжая часть – для автомобилей, а по тротуарам на высокой скорости движутся самокатчики. В проблеме разбирались журналисты.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
316
Re: Что разрешено самокатчикам и за что их штрафуют в Казахстане
Отправлено: 20.04.24 - 13:37
#1
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Честно говоря, задолбали эти самокатчики и велосипедисты катающиеся на пешеходных дорожках. На дорогах им ссыкотно, так они пешеходные тротуары превратили в свою дорогу. Порой так и хочется выставить локоть. Когда их уже начнут ловить, штрафовать и отбирать транспортное средство?
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