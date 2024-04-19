Отправлено: - 10:41

71422:

А как же раньше ,ведь к концу отопительного сезона батареи всегда уже были еле теплые? На котельных специалистов не осталось ? Людей призывают к экономии всегда. Только недавно сократились по поводу воды . А как насчёт экономии газа?

Цитата:Технологически это сложно. Сам работал в котельной 5 лет, на угле и потом на газу. ТЭЦ конечно сбавляет температуру, насколько это возможно. Но за окном больше 20 по Цельсию. Тепло доходит до потребителя практически без потерь градусов. Дома отапливаются не только отоплением изнутри, они и снаружи неплохо прогреваются солнцем и теплой погодой. Так что придется терпеть, пока полностью не отключат...