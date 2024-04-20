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≡ Николай ВОРОНИН: Не было бы счастья, да несчастье помогло
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49030
Николай ВОРОНИН: Не было бы счастья, да несчастье помогло
Отправлено: 20.04.24 - 10:18
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В этом году весенний паводок в Казахстане нанёс ощутимый ущерб. Президент страны Токаев заявил о введении режима жёсткой экономии государственных средств. Не зря таджикская поговорка гласит: «Бережливость в доме выгоднее торговли с Индией».
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
316
Re: Николай ВОРОНИН: Не было бы счастья, да несчастье помогло
Отправлено: 20.04.24 - 10:18
#1
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"...В том же 2023 году на ремонт ТЭЦ в Казахстане выделили 146 млрд тенге. Из них только 16 млрд - средства собственников ТЭЦ. Что получается - пришёл инвестор, получил предприятие в собственность и теперь качает прибыль себе в карман, а государство вынуждено ремонтировать, иначе будет страдать население..."

Соглашусь с этим. Нехорошо. Как говорила одна женщина в ТикТоке (лень гуглить), если повышение тарифов нужно для ремонта ТЭЦ и мои деньги тратятся на это, то тогда я хочу быть акционером этого предприятия (не дословно, но примерно так).
Иначе в самом деле получается абсурдная ситуация. Собственники данных предприятий закладывают в тариф модернизацию предприятия, прибыль от которого пойдет им в карман. Чем они занимались раньше? Вопрос. Это как Ахмед в шаурмячной, поднимет цену на шаурму, чтобы в будущем, закупить новые печи, чтобы делать больше шаурмы. Где Ахмед и где потребитель? Проблемы Ахмеда с оборудованием, это проблемы Ахмеда, а не потребителя шаурмы...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
316
Re: Николай ВОРОНИН: Не было бы счастья, да несчастье помогло
Отправлено: 20.04.24 - 10:21
#2
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А насчет гостиницы. Пусть строят. Они же за свои деньги это мутят. Местной стройиндустрии может что-то перепадет. И надеюсь не турки будут строить, а местные .
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9817
Re: Николай ВОРОНИН: Не было бы счастья, да несчастье помогло
Отправлено: 20.04.24 - 10:32
#3
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Цитата:
А то картофелеводы не знают, куда девать картофель. Правда, и цену сбавить не торопятся. Капитализм.

Источник:

Автор явно не в теме про то что пишет.
На сегодняшний день картофель Терра 70тнг,картофель садовод 65 тнг,напомню что осенью когда все закупались в погреба и подвалы цена была 80-100.
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