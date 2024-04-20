Re: Николай ВОРОНИН: Не было бы счастья, да несчастье помогло

Отправлено: - 10:18

"...В том же 2023 году на ремонт ТЭЦ в Казахстане выделили 146 млрд тенге. Из них только 16 млрд - средства собственников ТЭЦ. Что получается - пришёл инвестор, получил предприятие в собственность и теперь качает прибыль себе в карман, а государство вынуждено ремонтировать, иначе будет страдать население..."



Соглашусь с этим. Нехорошо. Как говорила одна женщина в ТикТоке (лень гуглить), если повышение тарифов нужно для ремонта ТЭЦ и мои деньги тратятся на это, то тогда я хочу быть акционером этого предприятия (не дословно, но примерно так).

Иначе в самом деле получается абсурдная ситуация. Собственники данных предприятий закладывают в тариф модернизацию предприятия, прибыль от которого пойдет им в карман. Чем они занимались раньше? Вопрос. Это как Ахмед в шаурмячной, поднимет цену на шаурму, чтобы в будущем, закупить новые печи, чтобы делать больше шаурмы. Где Ахмед и где потребитель? Проблемы Ахмеда с оборудованием, это проблемы Ахмеда, а не потребителя шаурмы...