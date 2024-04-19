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≡ Отопление в Костанае отключат только в понедельник
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49030
Отопление в Костанае отключат только в понедельник
Отправлено: 19.04.24 - 21:47
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В последние два дня среднесуточная температура установилась на уровне выше +10 градусов, сегодня также обещают теплую погоду. Журналисты задали вопрос, почему же горожанам придется ждать утра понедельника, нельзя ли произвести отключение раньше?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1946
Re: Отопление в Костанае отключат только в понедельник
Отправлено: 19.04.24 - 21:47
#1
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Всё как всегда. Отключат, когда придёт похолодание.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
147
Отопление в Костанае отключат только в понедельник
Отправлено: 20.04.24 - 10:12
#2
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А как же раньше ,ведь к концу отопительного сезона батареи всегда уже были еле теплые? На котельных специалистов не осталось ? Людей призывают к экономии всегда. Только недавно сократились по поводу воды . А как насчёт экономии газа?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
316
Re: Отопление в Костанае отключат только в понедельник
Отправлено: 20.04.24 - 10:41
#3
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Цитата:
71422:
А как же раньше ,ведь к концу отопительного сезона батареи всегда уже были еле теплые? На котельных специалистов не осталось ? Людей призывают к экономии всегда. Только недавно сократились по поводу воды . А как насчёт экономии газа?


Технологически это сложно. Сам работал в котельной 5 лет, на угле и потом на газу. ТЭЦ конечно сбавляет температуру, насколько это возможно. Но за окном больше 20 по Цельсию. Тепло доходит до потребителя практически без потерь градусов. Дома отапливаются не только отоплением изнутри, они и снаружи неплохо прогреваются солнцем и теплой погодой. Так что придется терпеть, пока полностью не отключат...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
316
Re: Отопление в Костанае отключат только в понедельник
Отправлено: 20.04.24 - 10:44
#4
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Но счет нам выставят обязательно по полной. Если они снижали градус, значит в расчетках должно быть меньше... Должно быть...
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