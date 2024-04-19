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≡ "На тот момент мной овладело мужское..." - Конфликт в БЦ "Атриум" изучают в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49030
"На тот момент мной овладело мужское..." - Конфликт в БЦ "Атриум" изучают в суде Костаная
Отправлено: 19.04.24 - 20:12
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38-летний Ренат АНКУДИМОВ обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Согласно протоколу полиции, он нанес телесные повреждения Бахытгуль Биссимбаевой, схватил и сжимал руками шею и плечи.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14515
Re: "На тот момент мной овладело мужское..." -...
Отправлено: 19.04.24 - 20:12
#1
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Иногда мысли приходят грешные. Убить. Потом сядешь в церкви и просишь чтоб эти мысли вышли. Один друг мне сказал, покланись богу что он избавил тебя от гниды.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15689
Re: "На тот момент мной овладело мужское..." -...
Отправлено: 19.04.24 - 21:31
#2
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Цитата:
Я достал удостоверение своего ТОО, чтобы женщина понимала, кто я такой. 


Я тоже всегда когда куда-то прихожу кофе попить или вещи помочь перетаскивать показываю удостоверение своего ТОО "рога и копыта" мало ли а то вдруг люди не знают где я работаю а тут надо показать же
Это же такое важнейшее ТОО как его корочку не показать?))))

Да вшивую полицейскую ксиву он показывал наверняка
Зачем клоунадой заниматься что он свою рабочую удеху пытался показать
Просто понты колотил
Это по видео видно
Ещё на ухо чето лечил

Нашел перед кем выпендриваться, тьфу)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1115
Re: "На тот момент мной овладело мужское..." -...
Отправлено: 19.04.24 - 22:45
#3
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Цитата:
Vit:
Иногда мысли приходят грешные. Убить. Потом сядешь в церкви и просишь чтоб эти мысли вышли. Один друг мне сказал, покланись богу что он избавил тебя от гниды.


-----Vit говоришь в церковь ходишь а элементарного не знаешь,замечаю это второй раз Бог пишется с заглавной буквы.

....с одним другом почитайте и изучите полезно будет....правда ... если....поймёте..кто гнида..
Евангелие от Матфея. Мф.7:1-6.Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить".
"И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего", а вот, в твоем глазе бревно?"Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14515
"На тот момент мной овладело мужское..." - Конфликт в БЦ "Атриум" изучают в суде Костаная
Отправлено: 19.04.24 - 23:23
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Я не профи в этом деле. Я ж сказал. Лавочка. Сидит на ней мужчина. Плачет. Не всегда умеет что то говорить перед богом. Но за то честно.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1816
Re: "На тот момент мной овладело мужское..." -...
Отправлено: 19.04.24 - 23:25
#5
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Цитата:
Я достал удостоверение своего ТОО, чтобы женщина понимала, кто я такой.

Источник:

Что то я не припомню наличие таких удостоверении, и ещё что бы это удостоверение носили в кармане и тыкали всем в лицо что бы понимали кто он такой..очень низко опустились мужики... перед женщинами..нет бы проявить мужскую гордость и попросить извинение
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4667
Re: "На тот момент мной овладело мужское..." -...
Отправлено: 20.04.24 - 08:29
#6
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Если ты мужчина веди себя по мужски, какая не была бы женщина, прикладывать руку не комильфо, выслушай и молча уйди
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14515
"На тот момент мной овладело мужское..." - Конфликт в БЦ "Атриум" изучают в суде Костаная
Отправлено: 20.04.24 - 08:39
#7
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Цитата:
saba:
Ваще это спорно. Может и правда надо ударить. Как говорится бьёт значит любит. А проглатить предательство, тоже надо уметь. Незнаю. Я проглатил. Лох? Возможно. Надо было в свое время ударить. Блин. Бью то сильно на всегда. Иду до конца. Простил? Нет. И врятли простю.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
316
"На тот момент мной овладело мужское..." - Конфликт в БЦ "Атриум" изучают в суде Костаная
Отправлено: 20.04.24 - 09:57
#8
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Ничего не понятно. Несколько раз посмотрел видео. Потерпевшая говорит "никто твою жену не трогал". Значит какие то предпосылки были. Может жена дома "накрутила", коллеги они ведь разные бывают. Муж решил заступиться за жену. Жена работает с сестрами. Может там сестры создают не совсем рабочую среду? Непонятно. В таких коллективах обычно хорошо "промывают косточки" друг другу...
Мужик канешно не прав. Но и женщины бывают стервозные, не дай бог. Жаль, что не пишет звук камера под потолком. Так по факту мы не знаем с чего начался конфликт. Только слова потерпевшей и слова полицейского. А какая предыстория? Женщины бывает говорят вещи, которые для мужиков являются красным маркером. Как красная тряпка для быка.
А это не простой мужик. Это полицейский - человек, наделенный государством определенной властью. Тут произошел какбэ конфликт начальника с подчиненным, что не лучшим образом сказывается на подчиненном. Полицейский заряжен проявлять агрессию на агрессию. Вот черта где преступается грань, очень тонкая и незаметная.
Можно канешно придумать тесты, полиграф отсекающих таких людей от службы в органах, но мягкие и добрые люди, вряд ли смогут дать отпор преступнику. Дилемма.
Честно говоря меня тоже подбешивают люди снимающие всё на телефон. Таких роликов полно в интернете, где люди с телефоном качают права. Где грань, непонятно?
Оправдания мужика, что телефоном, она могла "выбить глаз, поранить", конечно смешны. Но похоже у него нет больше никаких смягчающих. Тут важно вот, что, даст ли полиция объективную характеристику на этого сотрудника....

[Исправлено: mks2703, 20.04.2024 - 10:59]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1816
Re: "На тот момент мной овладело мужское..." -...
Отправлено: 20.04.24 - 10:06
#9
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Цитата:
Vit:
Может и правда надо ударить.

А если в место потерпевшей была бы ваша жена или дочь, вот был бы вой на болотах...
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