Re: Человек в маске - Дело замначальника УБН, обвиняемого в...

Отправлено: - 21:32

Интересно фотографии убийц можно распространять, а этого нельзя, что погоны позволяют? он такой же убийца наший детей и внуков, убийца будущего нации! таких надо на каждом углу фото расклеивать! а то что телевизора как мне кажется пересмотрели господа в погонах? то карабалыкский обиженный, то этот не позволяет лицо показывать, а что с ним бы сделали по закону шариата????