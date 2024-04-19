Отправлено: - 21:31

Я достал удостоверение своего ТОО, чтобы женщина понимала, кто я такой.

Цитата:Я тоже всегда когда куда-то прихожу кофе попить или вещи помочь перетаскивать показываю удостоверение своего ТОО "рога и копыта" мало ли а то вдруг люди не знают где я работаю а тут надо показать жеЭто же такое важнейшее ТОО как его корочку не показать?))))Да вшивую полицейскую ксиву он показывал навернякаЗачем клоунадой заниматься что он свою рабочую удеху пытался показатьПросто понты колотилЭто по видео видноЕщё на ухо чето лечилНашел перед кем выпендриваться, тьфу)